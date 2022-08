Monitor Sony INZONE M9 w Polsce. Granie wciągnie Cię bez reszty

W Polsce można już zamówić nowy monitor Sony dla graczy. INZONE M9 to perfekcyjny towarzysz dla PlayStation 5 i peceta.

Na pierwszy rzut oka widać, że Sony INZONE M9 to monitor stworzony do grania. Nie trzeba go nawet włączać. Jasno mówi o tym nóżka, przypominająca konsolę PlayStation 5. Nie bez powodu – ten monitor został stworzony do współpracy zarówno z potężnym pecetem, jak i z najnowszą generacją konsol Sony. Zresztą możesz do monitora podłączyć jedno i drugie – ma wbudowany KVM, który pozwala łatwo przełączać się między podłączonymi urządzeniami.

Sony INZONE M9: 4K w 144 Hz

Sony INZONE M9 ma panel o przekątnej 27 cali typu IPS LCD z bezpośrednim podświetleniem LED (Full Array Local Dimming). Ekran 4K 16:9 jest w stanie pracować z częstotliwością odświeżania 24-144 Hz, gdy źródło zostanie podłączony przez DisplayPort, oraz do 120 Hz dla połączenia po HDMI, przy czym HDMI 2.1 umożliwia pracę ze zmienną częstotliwością odświeżania. Monitor jest kompatybilny z Adaptive-Sync (VESA DP) i NVIDIA G-SYNC, a także z HDR10, HLG i DisplayHDR600. Jego typowa jasność to przyzwoite 400 nitów, a szczytowa sięgnie 600 nitów. Sony obiecuje, że monitor jest w stanie wyświetlić 1,07 miliarda barw i odwzoruje 95% gamutu przestrzeni DCI-P3. Typowy pobór mocy monitora to 139 W.

Gdy INZONE M9 zostanie połączony z PlayStation 5, można skorzystać z dwóch funkcji, poprawiających obraz: Auto HDR Tone Mapping oraz Auto Genre Picture Mode. Poza tym oprogramowanie monitora pozwala przygotować 3 presety dla różnych typów gier, ma też tryb standardowy i do oglądania filmów. Z tyłu znajduje się listwa LED, obsługująca 13 kolorów oświetlenia. Jest tu oczywiście hub USB, gniazdko Ethernet i USB-C (DP), pozwalające podłączyć wszystko jednym kablem do laptopa. Zestaw uzupełniają dwa głośniki 2 W, ale one akurat wiele frajdy nie dadzą – lepiej podłączyć porządne słuchawki do wbudowanego gniazda 3,5 mm.

Monitor INZONE M9 można już zamówić w wybranych sklepach z elektroniką. Przedsprzedaż trwa do 14 sierpnia, a zamówienia będą realizowane po 22 sierpnia. Nowe monitory powinny więc dojechać do kupujących w sam raz na rozpoczęcie roku szkolnego.

Cena monitora to 5290 zł. Jest też promocja. Jeśli zamówisz monitor u jednego z partnerów Sony w przedsprzedaży, dostaniesz zniżkę 500 zł na zakup dowolnych słuchawek gamingowych Sony z serii INZONE.

