Nowe PlayStation Plus możesz teraz wypróbować za darmo

Macie konsolę PlayStation, ale nie zdecydowaliście się na zakup nowego abonamentu PlayStation Plus z grami? Teraz możecie sprawdzić usługę za darmo.

Kilka tygodni temu w Polsce zadebiutowała nowa wersja usługi PlayStation Plus. W podstawowym pakiecie jest ona tym samym, czym była do tej pory, ale w wyższych pakietach oferuje dostęp do kilkuset gier. Jeśli do tej pory nie zdecydowaliście się na wykupienie usługi, to być może skusi Was darmowa wersja.

PlayStation Plus za darmo

Sony Interactive Entertainment wprowadza próbną wersję PlayStation Plus, z której mogą skorzystać wszyscy użytkownicy konsol PlayStation. Nowa oferta pozwala na sprawdzenie usługi przez tydzień bez żadnych opłat. W ramach okresu próbnego otrzymasz dostęp do dwóch poziomów subskrypcji — PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium.

Każdy z użytkowników może jednorazowo wziąć udział w tygodniu próbnym, a żeby to zrobić, niezbędne jest przypisanie metody płatności do konta PSN. Abonament automatycznie odnawia się po ukończeniu wersji testowej. Użytkownicy, którzy testowali oryginalną wersję abonamentu PlayStation Plus, również mogą wziąć udział w tygodniu próbnym.

- czytamy w komunikacie PlayStation.

W ramach PlayStation Plus Extra dostępnych jest ponad 400 gier, w tym Marvel's Spider-Man, God of War, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed: Valhalla czy też Returnal. Wyższy pakiet Premium pozwala dodatkowo grać w produkcje retro z PSX, PS2 oraz PS3.

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PlayStation