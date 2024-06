Snapdragon X Elite przetestowany. Szału nie ma

Pojawiły się kolejne testy układu Snapdragon X Elite. Potwierdzają one, że chociaż wydajność jest niezła, to do zapowiedzi Qualcomma sporo brakuje.

Qualcomm reklamował układ Snapdragon X Elite niczym Święty Graal. Miał być prawdziwą rewolucją pod kątem wydajności i efektywności energetycznej. Jednak rzeczywistość to zweryfikowała. To zapowiedzi amerykańskiej firmy trochę brakuje.

Wydajność Snapdragon X Elite

Tym razem Snapdragon X Elite został przetestowany w programie PassMark. Pod młotek wzięto 12-rdzeniowy model X1E-84-100. Ten działał z taktowanie od 3,8 do 4,2 GHz. W teście jednordzeniowym uzyskał wynik 3,895 pkt., co plasuje go na podobnym poziomie co Apple M2 (3,922 pkt.), Intel Core i5-13500 (3,890 pkt.) oraz Core i7-13700 HX (3,879 pkt.). Jednocześnie przegrywa z 12-rdzeniowym M2 Pro (4,109 pkt) oraz M3/M3 Max (od 4,770 do 4,845 pkt.).

W teście wielordzeniowym Snapdragon X Elite zdobył 23,272 pkt, czyli mniej więcej tyle samo, ile 9-rdzeniowy Apple M4 (22,445 pkt.) i Intel Core i5-12600H (22,748 pkt.). Natomiast okazuje się gorszy niż 14-rdzeniowy M3 Max (36,346 pkt.), 12-rdzeniowy M3 Pro (27,318 pkt.), a nawet 12-rdzeniowy M2 Pro (26,406 pkt.).

Jeszcze gorzej wygląda to w kontekście układu graficznego Adreno. Ten uzyskuje zaledwie 2,759 pkt w teście PassMark GPU, więc przegrywa nawet z GeForce MX 350.

Zobacz: Tak wyglądają pierwsze laptopy z układami Snapdragon X

