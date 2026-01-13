Gdybym nie był aż takim cebulakiem, to biegłym do x-komu. Dla mnie to ładowarka idealna
To idealna ładowarka, żeby ją postawić na stolik nocny, a rano cieszyć się naładowanymi wszystkimi niezbędnymi urządzeniami. Dziś jest natomiast do kupienia za ułamek ceny.
Na pierwszy rzut oka wygląda to jak sprzęt dedykowany fanatykowi jabłuszka. To jednak tylko pozory. Tak naprawdę użytkownicy innych urządzeń również będą mogli skorzystać z dobrodziejstw, które ona niesie. Rzecz jasna pod pewnymi warunkami. Otóż potrzebujemy urządzeń z MagSafe, czyli iPhone, lub inny smartfon z Qi i odpowiednim etui. Do tego wystarczą dowolne słuchawki z ładowaniem bezprzewodowym oraz zegarek z analogicznym sposobem uzupełniania energii.
Silver Monkey Alu MagCharger
Tym samym Silver Monkey Alu MagCharger jest urządzeniem nie tylko dla Applowca, ale dla każdego z dedykowanym sprzętem. Sama ładowarka jest składana i można na niej położyć smartfon. Jednak dopiero po rozłożeniu uwalniamy miejsce na słuchawki i zegarek. Całość działa z mocą do 15 W, co wydaje się niewielkim jej zapasem, zwłaszcza jak na 3 urządzenia. Jest to jednak coś, co albo postawimy na biurku i będziemy odkładać na to smarfon, albo wyląduje na naszej szafce nocnej. Wysoka moc jest tam więc zbędna, a kluczowy jest brak kabli i możliwość naładowania aż trzech urządzeń na raz: zegarka, słuchawek i smartfonu. A wszystko to za jedyne 94,99 zł, co jest świetną ofertą względem 249 zł ceny standardowej.
