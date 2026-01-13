Gdybym nie był aż takim cebulakiem, to biegłym do x-komu. Dla mnie to ładowarka idealna

Na pierwszy rzut oka wygląda to jak sprzęt dedykowany fanatykowi jabłuszka. To jednak tylko pozory. Tak naprawdę użytkownicy innych urządzeń również będą mogli skorzystać z dobrodziejstw, które ona niesie. Rzecz jasna pod pewnymi warunkami. Otóż potrzebujemy urządzeń z MagSafe, czyli iPhone, lub inny smartfon z Qi i odpowiednim etui. Do tego wystarczą dowolne słuchawki z ładowaniem bezprzewodowym oraz zegarek z analogicznym sposobem uzupełniania energii.

Silver Monkey Alu MagCharger

Tym samym Silver Monkey Alu MagCharger jest urządzeniem nie tylko dla Applowca, ale dla każdego z dedykowanym sprzętem. Sama ładowarka jest składana i można na niej położyć smartfon. Jednak dopiero po rozłożeniu uwalniamy miejsce na słuchawki i zegarek. Całość działa z mocą do 15 W, co wydaje się niewielkim jej zapasem, zwłaszcza jak na 3 urządzenia. Jest to jednak coś, co albo postawimy na biurku i będziemy odkładać na to smarfon, albo wyląduje na naszej szafce nocnej. Wysoka moc jest tam więc zbędna, a kluczowy jest brak kabli i możliwość naładowania aż trzech urządzeń na raz: zegarka, słuchawek i smartfonu. A wszystko to za jedyne 94,99 zł, co jest świetną ofertą względem 249 zł ceny standardowej.