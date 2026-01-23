Ten telewizor QLED kupisz za 899 złotych. Ta promocja to istny złoty strzał

Panel QLED to rzecz jasna ekran LCD, jednak uzbrojony w dodatkową warstwę kropek kwantowych. Dzięki nim osiąga on znacznie szerszą gamę kolorów niż tradycyjne LCD, zachowując przy tym ich zalety, jak wysoka jasność obrazu. Coraz częściej stosuje się także połączenie QLED z podświetleniem miniLED dla poprawy kontrastu, chociaż.... tak nie jest w tym przypadku. Co nie zmienia faktu, że wciąż mówimy o niesamowicie tanim telewizorze QLED.

Sharp 40HF3765E

Owszem, tak tanie telewizory w tej technologii opisywałem już wcześniej. Zwykle to jednak były 32-calowe konstrukcje z panelem HD. Tu natomiast Sharp zaserwował nam 40-calowy ekran, który świetnie dopasuje się do mniejszych salonów, czy sypialni, oraz rozdzielczość Full HD. Pamiętajmy przy tym, że obecnie większość treści wciąż jest tworzona w tej rozdzielczości, więc brak 4K nie jest wcale aż tak wielkim problemem — zwłaszcza w tym budżecie.

Na pochwałę zasługuje tu natomiast energooszczędność urządzenia. Wedle noty katalogowej maksymalne zużycie wynosi tu 37 W, co jest sporym wytchnieniem dla domowego budżetu. Mamy tu także 3 złącza HDMI, więc nie tylko obejrzymy tu film, ale i podłączymy konsolę. Sam telewizor ma także GoogleTV na pokładzie. Tym samym serwisy VOD, w tym YouTube stoją przed nami otworem. Nagłośnienie to natomiast system 2.0 po 8 W mocy każdy. A wszystko to za jedyne 899 zł.