Ten producent dba o klientów. Od teraz dłuższa gwarancja - nawet 10 lat

Niemiecka firma Sharkoon, kojarzona głównie z przystępnymi cenowo podzespołami komputerowymi i peryferiami, postanowiła wydłużyć okres gwarancyjny na swoje produkty. Zmiany dotyczą szeregu zasilaczy, gotowych zestawów chłodzenia cieczą (tzw. AiO) oraz foteli dla graczy.

Same produkty pozostają bez modyfikacji konstrukcji

Niemcy podkreślają, że celem tego działania jest zapewnienie klientom dodatkowego poczucia bezpieczeństwa oraz większej pewności co do jakości produktów. Zmiany weszły już w życie, a sprzęty podzielono na cztery kategorie oferujące kolejno 3, 5, 7 i 10 lat gwarancji.

Do grupy A trafiły nowe zestawy AiO - S60, S50 i S40. Kategoria B to zasilacze Rebel P10, SilentStorm Cool Zero oraz SilentStorm SFX, a także nadchodzący system chłodzenia AIO S100 i nowe fotele OfficePal C50 i C50M. W grupie C znalazły się zasilacze Rebel P15, Rebel P20 oraz Rebel P20 SFX, natomiast kategoria D obejmuje model Rebel P30.