Sprzęt

Ten producent dba o klientów. Od teraz dłuższa gwarancja - nawet 10 lat

Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę nie tylko na cenę, ale i możliwości kupowanej elektroniki oraz wsparcie producenta w przypadku usterki.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:58
0
Niemiecka firma Sharkoon, kojarzona głównie z przystępnymi cenowo podzespołami komputerowymi i peryferiami, postanowiła wydłużyć okres gwarancyjny na swoje produkty. Zmiany dotyczą szeregu zasilaczy, gotowych zestawów chłodzenia cieczą (tzw. AiO) oraz foteli dla graczy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Same produkty pozostają bez modyfikacji konstrukcji

Niemcy podkreślają, że celem tego działania jest zapewnienie klientom dodatkowego poczucia bezpieczeństwa oraz większej pewności co do jakości produktów. Zmiany weszły już w życie, a sprzęty podzielono na cztery kategorie oferujące kolejno 3, 5, 7 i 10 lat gwarancji.

Do grupy A trafiły nowe zestawy AiO - S60, S50 i S40. Kategoria B to zasilacze Rebel P10, SilentStorm Cool Zero oraz SilentStorm SFX, a także nadchodzący system chłodzenia AIO S100 i nowe fotele OfficePal C50 i C50M. W grupie C znalazły się zasilacze Rebel P15, Rebel P20 oraz Rebel P20 SFX, natomiast kategoria D obejmuje model Rebel P30.

Nowe zasady obowiązują także wstecznie dla produktów zakupionych od 1 lipca 2025 roku. Sharkoon podkreśla, że opisywane zmiany nie wpływają na konstrukcję produktów, ich jakość ani sposób wsparcia serwisowego.

Image
telepolis
gwarancja AiO zasilacz chłodzenie procesora fotel dla gracza PSU Sharkoon chłodzenie wodne
Zródła zdjęć: Sharkoon
Źródła tekstu: Sharkoon, oprac. własne