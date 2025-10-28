Ta szybka karta microSD 256 GB za 69 zł to promocja, której nie możesz przegapić

SanDisk Ultra microSDXC to karta pamięci, która jest oznaczona klasami A1 C10 UHS-I U1. Tym samym oferuje ona prędkość odczytu do 150 MB/s, oraz minimalną prędkość zapisu na poziomie 10 MB/s. Co więcej, w zestawie z nią dostajemy adapter do formatu SD. A to wszystko za jedyne 69 zł przy pojemności 256 GB. Jak to się ma jednak do praktyki?

SanDisk Ultra microSDXC

Bardzo dobrze, chociaż rzecz jasna nie wybitnie. O nagrywaniu filmów w 4K raczej możemy zapomnieć, jednak bez problemu sobie poradzi z materiałami Full HD w wysokiej jakości. Dodatkowo świetnie się sprawdzi w aparatach cyfrowych i kamerkach samochodowych. Taka karta nadaje się także do drona i jako magazyn danych.

Ucieszą się także gracze ze starszą generacją konsol Nintendo. Karta ta, dzięki swojej prędkości bez problemu poradzi sobie jako miejsce na przechowywanie gier. A wszystko to za jedyne 69 zł.