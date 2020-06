Samsung zaprezentował dysk półprzewodnikowy 870 QVO o pojemności do 8 TB

W portfolio firmy Samsunga znalazł się dysk SSD 870 QVO SATA w technologii flash typu QLC (quad-level cell) drugiej generacji o pojemności wynoszącej nawet 8 terabajtów. Jest szybszy i bardziej wytrzymały od poprzednika. Na polskim rynku zadebiutuje w połowie lipca.

Samsung SSD 870 QVO zapewnia wysoką wydajność, znaną z dysków półprzewodnikowych, a jednocześnie dostępny jest w wariancie o bardzo dużej pojemności, która do tej pory była wyróżnikiem dysków HDD. Jest to następca wprowadzonego w 2018 r. konsumenckiego dysku QLC Samsunga, modelu 860 QVO. Nowa wersja oferuje dwukrotnie większą pojemność, dochodzą do 8 TB oraz zwiększoną wydajność i wytrzymałość.

870 QVO zapewnia duże prędkości odczytu i zapisu dochodzące odpowiednio do 560 MB/s i 530 MB/s, a zastosowana technologia Intelligent TurboWrite pozwala utrzymać szczytową wydajność dzięki wykorzystaniu rozwiązania SLC. W porównaniu z modelem 860 QVO dysk 870 QVO oferuje ponadto o 13% wyższą losową prędkość odczytu.

Dzięki nowym wersjom oprogramowania Data Migration i Magician 6 użytkownicy otrzymają dostęp do wielu poprawionych oraz zupełnie nowych funkcji, które pozwolą im na optymalizację działania, aktualizację i zarządzanie dyskiem. Jest to na przykład Diagnostic Scan pozwalający na identyfikację potencjalnych problemów oraz możliwość resetu dysku do ustawień fabrycznych za pomocą kodu (PSID).

Poza większą pojemnością i wydajnością, 870 QVO zapewnia również wytrzymałość dochodzącą do 2880 zapisanych terabajtów (TBW).

Dysk 870 QVO o pojemności 1 TB trafi do polskiej dystrybucji w połowie lipca tego roku. Wersje o pojemnościach 2 TB i 4 TB będą dostępne na początku sierpnia, a 8 TB na przełomie sierpnia i września. Sugerowana przez producenta cena detaliczna za model 1 TB wynosi około 129,99 USD (516 zł).

Kluczowe elementy specyfikacji Samsung 870 QVO

Interfejs SATA 6 Gbps

Rozmiar 2,5 cala

Pamięć 4‑bitowa V-NAND MLC (QLC) firmy Samsung

Kontroler MKX firmy Samsung

DRAM 8 GB LPDDR4 w przypadku modelu 8 TB 4 GB LPDDR4 w przypadku modelu 4 TB 2 GB LPDDR4 w przypadku modelu 2 TB 1 GB LPDDR4 w przypadku modelu 1 TB

Pojemność 8 TB, 4 TB, 2 TB, 1 TB

Sekwencyjna prędkość odczytu / zapisu do 560 / 530 MB/s

Losowa prędkość odczytu / zapisu do 98 K / 88 K IOPS

Wytrzymałość TBW 2880 TB (model 8 TB) 1440 TB (model 4 TB) 720 TB (model 2 TB) 360 TB (model 1 TB)



