W sieci pojawił się nieznany model Surface Pro z procesorem Snapdragon

W tym miesiącu pojawiły się informacje o szykowaniu przez Apple Maców z ARM. Teraz okazuje się, że Microsoft również pracuje nad podobnym rozwiązaniem - co potwierdza wynik testu w Geekbench.

Surface Pro z procesorem Snapdragon? A konkretnie procesorem z rodziny 8cx Plus? Wszystko wskazuje na to, że Microsoft mocno rozważa taką możliwość.Procesorów Qualcomma Snaprdagon 8cx Plus oficjalne jeszcze nie ma, jednak wiadomo, że pierwsze egzemplarze już istnieją i noszą nazwę 8180X Plus. Przecieki donoszą, że mają osiem rdzeni, z czego cztery to rdzenie Kryo 495, taktowane na 3,15 GHz. W bazie Geekbench 5 wypatrzono wynik testu modelu Surface z takim właśnie procesorem. Urządzenie ma nazwę kodową OEMSR OEMSR Product Name DV. Osiągnęło wyniki 798 punktów przy teście jednego rdzenia oraz 3092 przy wielu.

Zobacz też: Microsoft Surface Go 2 - test ultramobilnego komputera w obudowie tabletu

Jak widzimy w specyfikacji, urządzenie korzysta z 16 GB RAM, a testowanie odbywało się z 64-bitowym systemem Windows 10 Enterprise. Taktowanie rdzeni procesora pokazuje, że nie jest to na pewno Snapdragon 8cx - w tych procesorach maksymalna wartość to 2,84 GHz. Całość wydaje się być wariantem Surface X Pro lub jednostką testową producenta. Wyniki nie są na pewno perfekcyjne, więc jeśli Microsoft myśli nad ARM, musi jeszcze popracować nad tematem. I może wówczas pojawiają się na rynku modele Surface ARM.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Windows Latest, Microsoft

Źródło tekstu: Windows Latest