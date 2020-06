Microsoft Surface Go 2 - test ultramobilnego komputera w obudowie tabletu

Tym razem do moich testów trafiło urządzenie Microsoft Surface Go 2, które jest komputerem PC zamkniętym w obudowie tabletu. Jego ultramobilność powinni docenić zarówno biznesmeni, często podróżujący po świecie, jak i w zasadzie każdy, kto chce mieć zawsze pod ręką urządzenie pomagające w pracy, nauce czy korzystaniu z rozrywek. Więcej szczegółów w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja tabletu:

Obudowa ze stopów magnezu,

Wymiary: 245 x 175 x 8,3 mm, masa: 553 g (bez klawiatury Type Cover),

Dołączana podświetlana klawiatura Type Cover (QWERTY, touchpad),

10,5-calowy dotykowy wyświetlacz PixelSense o rozdzielczości 1920 x 1280 pikseli (3:2), współczynnik kontrastu: 1500:1, 10-punktowy wielodotyk, szkło Corning Gorilla Glass 3,

Dwurdzeniowy (4 wątki) procesor Intel Core m3-8100Y (litografia 14 nm, 1,1 GHz, max. 3,4 GHz, 4 MB Cache),

Grafika Intel UHD Graphics 615,

8 GB pamięci RAM (1867 MHz), dysk SSD 128 GB (Toshiba),

Gniazda i porty: USB-C, audio Jack 3,5 mm, Surface Connect, port klawiatury Surface Type Cover, microSD, nanoSIM; zgodność z pokrętłem Surface Dial,

Łączność 4G LTE Advanced (Qualcomm Snapdragon X16 LTE), Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS (dokładność do 3 m),

Wbudowana karta eSIM,

Czujniki: oświetlenia, akcelerometr, żyroskop, magnetometr,

Tylny aparat 8 Mpix z autofocusem, wideo HD 1080p; przedni aparat 5 Mpix, wideo HD 1080p, IR, zgodność z funkcją Windows Hello,

Dwa mikrofony Studio Mic, głośniki stereo 2 W z obsługą technologii Dolby Audio,

Wbudowany akumulator 8000 mAh,

Zasilacz sieciowy 24 W,

System operacyjny Windows 10 Home S mode (64 bitowy),

Cena producenta: 3599 zł (tablet z zasilaczem), 4866,90 zł (zestaw testowy).

Zestaw testowy

Poza podstawowymi elementami zestawu testowego (tablet, klawiatura i zasilacz), do moich testów trafiło także pióro Microsoft Surface (model 1776) oraz mysz Mobile Mouse. W zestawie nie zabrakło również takich drobiazgów, jak bateria do piórka (AAAA), metalowa igła do wysuwania tacki na kartę nanoSIM oraz skrócona instrukcja obsługi (również w języku polskim). Wszystkie elementy zostały spakowane w kartonowe pudełka (łącznie cztery) w kolorze białym.

