Plextor wprowadza M9P Plus, swój najszybszy dysk SSD

Plextor wprowadza do portfolio nową linię dysków SSD - M9P Plus. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych komponentów, nośniki z najnowszej serii będą najszybszymi w ofercie marki.

Nośniki M9P Plus dostępne będą w wersji M.2 do laptopów, M.2 z radiatorem do komputerów stacjonarnych, a także w wariancie zabudowanym w adapterze PCI-Express. Kluczową zmianą, w porównaniu z poprzednią generacją - M9Pe, jest wykorzystanie kontrolera Marvell Eldora Plus. Uwalnia on pełen potencjał nośnika z interfejsem PCIe 3.0 x4, zapewniając sekwencyjny odczyt/zapis do 3400/2200 MB/s oraz losowy odczyt/zapis do 340 000/320 000 IOPS.

Producent w serii M9P Plus postawił ponadto na 96-warstwową pamięcią flash BiCS4 3D NAND, która oferuje zwiększoną gęstość danych, lepszą wytrzymałość i integrację nowej generacji technologii ładowania wstępnego. W historii marki będzie to pierwsza linia dysków, zaprojektowana z wykorzystaniem 96-warstwowej pamięci 3D NAND.

Nośniki z serii M9P Plus przeznaczone są przede wszystkim dla wymagających graczy, ale sprawdzą się również w pracy z dużymi plikami. Plextor oferuje trzy opcje pojemności: 256 GB, 512 GB i 1 TB. Dyski wyposażone zostały w najnowszą technologię korekcji błędów LDPC, a także w technologię optymalizująca pamięć podręczną - PlexNitro.

Dyski w wersji zabudowanej w adapterze PCI-Express - Plextor M9PY Plus, podobnie jak w poprzedniej generacji, wyposażone są w radiator z efektownym podświetleniem RGB LED, gwarantując wrażenia wizualne podczas rozgrywki na komputerze stacjonarnym.

Źródło tekstu: Plextor