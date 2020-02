Ups! Microsoft Surface Laptop 3 ma problem z pękającymi ekranami

Microsoft może mieć spory problem ze swoimi komputerami Surface Laptop 3 generacji. Okazuje się, że niektórzy użytkownicy donoszą o... pękających samoistnie ekranach, co nie powinno zdarzać się w żadnym komputerze, a już zwłaszcza takim, który pozycjonowany jest w kategorii urządzeń "premium".

Zobacz: Android 11 – co nowego? Zobacz, co szykuje Google

Ekrany w aluminiowych komputerach Surface Laptop 3 są w stanie pęknąć absolutnie samoistnie lub przy nadzwyczaj niewielkiej pomocy użytkownika. Co gorsza, po kilku miesiącach od zakupu sprzętów, niektórzy posiadacze narzekają na "strzelające dźwięki" w trakcie otwierania oraz zamykania pokrywy. Co bardzo istotne - takich problemów nie mają ci użytkownicy, którzy wybrali modele pokryte alcantarą.

Microsoft nie jest w stanie w tym momencie powiedzieć co jest przyczyną tego stanu rzeczy. Jednak gigant uruchomił już wewnętrzne śledztwo, które ma na celu zidentyfikowanie przyczyny usterek. Warto odnotować natomiast, że Microsoft miał sygnały o takich niedogodnościach już kilka miesięcy temu - a zatem nie jest to w pełni "nowa" sprawa.

Zobacz: Polscy klienci Ubera - wysokie oceny, które można jeszcze poprawić

Microsoft nie jest w stanie wskazać winnego

Firma analizuje każdy przypadek i nie jest głucha na narzekania swoich klientów, jednak nie jest w stanie w tym momencie wskazać jednoznacznego powodu, dla którego akurat aluminiowe modele borykają się z pękającymi ekranami. Być może spasowanie między ekranem, a metalem jest zbyt "ciasne" i powoduje to niebezpieczne dla szkła naprężenia. Klienci Microsoftu, którzy wybrali Surface Laptop 3 zarzekają się, że dobrze traktowali swoje komputery.

Najgorsze jest jednak to, że różni klienci różnie przedstawiają swój kontakt z podmiotami, które są zobowiązane świadczyć im usługi w ramach gwarancji. Serwisanci różnie podchodzą do tej kwestii - czasami próbują szukać w tym winy użytkownika, a czasami nie robią żadnych problemów z wymianą ekranu na nowy.

Microsoft, po wypłynięciu tej sprawy (obecnie można mówić o tym, że mleko się rozlało i mamy "oficjalnie" potwierdzone problemy z tym komputerem) najpewniej wdroży specjalne procedury serwisowe odnoszące się do komputera Surface Laptop 3 z aluminiową obudową. Nas ciekawi również to, jak gigant wytłumaczy te usterki - co je spowodowało i jak zamierza im przeciwdziałać.

Zobacz: Tego się nie spodziewaliśmy. Microsoft Defender trafi do iOS i Androida

Źródło tekstu: https://tech.co/