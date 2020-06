Microsoft patentuje składany komputer

Choć Microsoft pracuje pełną parą nad Surface Duo, nie zamiesza poprzestać na tym urządzeniu. Do sieci trafił patent, pokazujący - ogólnie mówiąc - składany komputer. Co mówi nam o tym urządzeniu?

Patent znalazł się w US Patent and Trademark Office i daje nam pewne wyobrażenie o tym, jak może wyglądać nowe urządzenie. Podobnie jak pierwszy Galaxy Fold, będzie to model "książkowy" - czyli mamy dwa ekrany, po rozłożeniu łączące się w jeden. Zamykanie i otwieranie odbywa się za pomocą magnetycznych zawiasów. Co ciekawe, Microsoft we wniosku patentowym napisał, że wyświetlacze można całkowicie rozdzielić i używać ich osobno. System łączenia został wykonany w ten sposób, aby miał jak najmniejsze szczeliny, co zapobiegnie dostawaniu się tam kurzu, pyłu i zabrudzeń.

Niestety, patent nie zdradza, jakiej wielkości będą te wyświetlacze. W dokumentacji można wyczytać jedynie, że zawiasy umożliwią obracanie ich o 180 stopni, a więc po zamknięciu każdy z nich może przejąć rolę głównego. I jak na razie to praktycznie wszystko co wiemy. Ujawnione informacje mówią nam jednak, że na Surface Duo Microsoft nie zamierza kończyć swojej przygody z urządzeniami przenośnymi. Oczywiście patent to tylko założenie i pokazany na nim "składak" może powstać - ale nie musi. Jak przyznał w ubiegłym roku Bill Gates, Microsoft przespał mobilną rewolucję - ale po jego tegorocznych działaniach widać, że stara się teraz nadrobić swoją pomyłkę.

Źródło zdjęć: Windows Latest

Źródło tekstu: Windows Latest