Samsung daje 500 złotych na telewizor. Ruszyły zapisy

Samsung ruszył z nową akcją dla osób planujących zakup telewizora z najnowszej oferty. Każdy, kto zarejestruje się w odpowiednim terminie, otrzyma kod rabatowy o wartości 500 złotych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:30
Jak odebrać 500 złotych rabatu na start?

Zapisy trwają od 13 kwietnia do 4 maja 2026 roku. Rejestracja odbywa się na dedykowanych stronach partnerów akcji, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom czy Media Markt oraz na oficjalnej stronie samsung.com. Otrzymany kod można wykorzystać na zakup jednego z nowych modeli.

Promocja obejmuje szerokie portfolio producenta na 2026 rok. Zniżka dotyczy serii Micro RGB, OLED, Mini LED, Neo QLED oraz designerskiego modelu The Frame Pro. Dostępne są urządzenia o przekątnych od 55 do 85 cali. Szczegółowa lista poniżej.

MODEL SKU
Micro RGB MRE55R86HAUXXH
Micro RGB MRE65R86HAUXXH
Micro RGB MRE75R86HAUXXH
Micro RGB MRE85R85HAUXXH
Micro RGB MRE65R95HATXXH
Micro RGB MRE75R95HATXXH
Micro RGB MRE85R95HATXXH
Mini LED UE55M80HAUXXH
Mini LED UE65M80HAUXXH
Mini LED UE75M80HAUXXH
Mini LED UE85M80HAUXXH
Neo QLED QE55QN80HAUXXH
Neo QLED QE65QN80HAUXXH
Neo QLED QE75QN80HAUXXH
Neo QLED QE85QN80HAUXXH
OLED QE48S95HAEXXH
OLED QE55S95HFTXXH
OLED QE65S95HFTXXH
OLED QE77S95HFTXXH
OLED QE55S99HATXXH
OLED QE65S99HATXXH
OLED QE77S99HATXXH
OLED QE83S99HAEXXH
The Frame Pro QE55LS03HWUXXH
The Frame Pro QE65LS03HWUXXH
The Frame Pro QE75LS03HWUXXH
The Frame Pro QE85LS03HWUXXH
Sztuczna inteligencja w telewizorach Samsung 2026

W tegorocznych modelach producent mocno stawia na funkcje AI. System uczy się preferencji użytkownika i potrafi podpowiadać filmy, muzykę, a nawet sugerować posiłki. Funkcje te są w pełni zintegrowane z całym ekosystemem urządzeń Samsung.

Flagowym modelem w ofercie jest Micro RGB R95H. Zamiast standardowych białych diod, wykorzystuje on niezależne diody czerwone, zielone i niebieskie. Zapewnia to precyzyjną kontrolę kolorów i lepszą widoczność szczegółów w cieniach. Ekran ma powłokę Glare Free, która eliminuje odbicia światła w jasnych pomieszczeniach.

Nowości w seriach OLED i Neo QLED

Nowe panele OLED z serii S99H, S95H i S90H oferują idealną czerń dzięki możliwości całkowitego wyłączenia każdego piksela. Model S99H ma konstrukcję FloatLayer, która umożliwia montaż na ścianie bez widocznej szczeliny. Gracze otrzymają wsparcie dla odświeżania 165 Hz oraz technologii G-SYNC i FreeSync Premium Pro.

Seria Neo QLED łączy podświetlenie Quantum Mini LED z technologią kropek kwantowych. Model QN80H przy odświeżaniu 144 Hz automatycznie rozpoznaje rodzaj wyświetlanej treści i dopasowuje do niej ustawienia. Funkcja AI Upscaling dba natomiast o podniesienie jakości materiałów nagranych w niższej rozdzielczości.

Energooszczędność i design The Frame Pro

Nowe telewizory Mini LED generują jaśniejszy obraz przy zachowaniu niskiego poboru energii. Za optymalizację procesu odpowiada dedykowany procesor AI. Rozwiązanie to poprawia czystość kolorów i głębię kontrastu w porównaniu do klasycznych matryc.

Dla osób szukających nietypowych rozwiązań przygotowano The Frame Pro. Model ten wykorzystuje matrycę Neo QLED i moduł One Connect do bezprzewodowej łączności. Urządzenie posiada wymienne, magnetyczne ramki oraz dostęp do sklepu ze sztuką Art Store, co pozwala na estetyczne wkomponowanie ekranu w wystrój wnętrza.

Źródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung