Samsung ma niespodziankę. Przyda się w domowej kuchni
Nowa akcja promocyjna łączy dwie dobrze znane marki w sposób, który może zaskoczyć wielu klientów. To szansa na zakup urządzenia, które od lat cieszy się popularnością, a przy okazji – na dodatkową korzyść.
Duet, który działa
Samsung od lat dominuje w swojej kategorii kuchenek mikrofalowych. Sprzęty Koreańczyków wyróżniają się nie tylko nowoczesnym wyglądem, ale też praktycznymi funkcjami – od programów rozmrażania po opcje grillowe. Dzięki temu mogą stać się niezbędnym elementem w wielu domowych kuchniach. Minimalistyczny design dobrze komponuje się z innymi urządzeniami AGD, a dzięki szerokiej ofercie każdy może znaleźć model dopasowany do swoich potrzeb.
Partnerem najnowszej akcji jest sieć Żabka, która od dawna inwestuje w segment convenience i gotowych posiłków. Coraz więcej Polaków sięga po dania, które można łatwo i szybko przygotować. To właśnie w takich sytuacjach mikrofalówka ma najwięcej do powiedzenia. Gotowe obiady, przekąski czy potrawy inspirowane kuchnią świata stają się prostsze w przygotowaniu, gdy mamy odpowiednie urządzenie.
Jak skorzystać z promocji?
Promocja rozpoczęła się 4 września i potrwa do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania puli nagród. Każdy, kto kupi wolnostojącą mikrofalówkę Samsung i podzieli się opinią o produkcie, otrzyma eBon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach Żabka. Liczba eBonów jest ograniczona do 1820 sztuk.
Opinia, o które mowa wyżej, musi mieć co najmniej 200 znaków. Można ją opublikować (w języku polskim):
- na stronie samsung.pl,
- na stronie sklepu, w którym dokonano zakupu,
- w porównywarce cenowej.
Trzeba też pamiętać, by dodać w opinii odpowiednie oznaczenia: #PromocjaSamsungMikrofalowka i #OpiniaZaBonwPromocji.
Kolejny krok, to rejestracja na stronie promocji, w terminie do 21 listopada 2025 roku. Po pozytywnej weryfikacji otrzymamy eBon do Żabki o wartości 50 zł.
Listę urządzeń biorących udział w promocji oraz inne informacje można znaleźć w regulaminie.