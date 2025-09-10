Samsung ma niespodziankę. Przyda się w domowej kuchni

Duet, który działa

Samsung od lat dominuje w swojej kategorii kuchenek mikrofalowych. Sprzęty Koreańczyków wyróżniają się nie tylko nowoczesnym wyglądem, ale też praktycznymi funkcjami – od programów rozmrażania po opcje grillowe. Dzięki temu mogą stać się niezbędnym elementem w wielu domowych kuchniach. Minimalistyczny design dobrze komponuje się z innymi urządzeniami AGD, a dzięki szerokiej ofercie każdy może znaleźć model dopasowany do swoich potrzeb.

Partnerem najnowszej akcji jest sieć Żabka, która od dawna inwestuje w segment convenience i gotowych posiłków. Coraz więcej Polaków sięga po dania, które można łatwo i szybko przygotować. To właśnie w takich sytuacjach mikrofalówka ma najwięcej do powiedzenia. Gotowe obiady, przekąski czy potrawy inspirowane kuchnią świata stają się prostsze w przygotowaniu, gdy mamy odpowiednie urządzenie.

Jak skorzystać z promocji?

Promocja rozpoczęła się 4 września i potrwa do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania puli nagród. Każdy, kto kupi wolnostojącą mikrofalówkę Samsung i podzieli się opinią o produkcie, otrzyma eBon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach Żabka. Liczba eBonów jest ograniczona do 1820 sztuk.

Opinia, o które mowa wyżej, musi mieć co najmniej 200 znaków. Można ją opublikować (w języku polskim):

na stronie samsung.pl,

na stronie sklepu, w którym dokonano zakupu,

w porównywarce cenowej.

Trzeba też pamiętać, by dodać w opinii odpowiednie oznaczenia: #PromocjaSamsungMikrofalowka i #OpiniaZaBonwPromocji.

Kolejny krok, to rejestracja na stronie promocji, w terminie do 21 listopada 2025 roku. Po pozytywnej weryfikacji otrzymamy eBon do Żabki o wartości 50 zł.