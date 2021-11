Samsung Jet Bot AI+ – robot sprzątający z aktywnym sensorem 3D

Samsung Jet Bot AI+ to nowy robot sprzątający, który niedawno pojawił się na polskim rynku. Urządzenie, które po raz pierwszy pokazano na targach CES 2021, jest pierwszym na świecie robotem sprzątającym wyposażonym w aktywny sensor 3D i rozwiązanie Intel Movidius, który dokładnie analizuje powierzchnię i plan mieszkania oraz optymalizuje drogę przemieszczania się odkurzacza.

Jet Bot AI+ to produkt, który odzwierciedla ciągłe zaangażowanie firmy Samsung w to, aby tworzyć połączone w domowym ekosystemie urządzenia, które zapewniając dynamiczną wydajność mogą dostosować się do zróżnicowanych potrzeb naszych konsumentów. Jesteśmy podekscytowani faktem wprowadzenia na rynek robota sprzątającego, który został wyposażony w wiodące w branży technologie wykrywania i rozpoznawania obiektów. Teraz, z pomocą robota Jet Bot AI+, sprzątanie staje się bardziej inteligentne i spersonalizowane, a także wygodne i wydajne.

– powiedział Hyesoon Yang, Wiceprezes i Szef Zespołu Customer Experience Digital Appliances Business w Samsung Electronics

Technologia rozpoznawania obiektów oraz napęd AI

Samsung Jet Bot AI+ to, jak podaje producent, pierwszy na świecie robot sprzątający wyposażony w szerokokątną kamerę 3D o dużej głębi ostrości, która dokładnie skanuje szeroki obszar, aby uniknąć wciągnięcia małych, trudnych do wykrycia obiektów na podłodze. Kamera 3D widzi na odległość do 1m, jej pole widzenia w poziomie wynosi 60°, a w pionie 40°. Dzięki temu może wykrywać przeszkody o wielkości 1 cm i je omijać. System wykrywania obiektów zapobiega utknięciu urządzenia na małych przeszkodach pojawiających się na ścieżce pracy urządzenia, a tym samym minimalizuje konieczność udziału człowieka w całym cyklu sprzątania.

Jet Bot AI+ jest również pierwszym na świecie robotem sprzątającym wyposażonym w rozwiązanie Intel Movidius, które zasila technologię rozpoznawania obiektów AI. Inteligentne rozwiązanie pozwala robotowi poruszać się z większą dokładnością, rozpoznając nie tylko obiekty na podłodze, ale także urządzenia i meble. Podejmując decyzje w sposób inteligentny, robot Jet Bot AI zapewnia dokładne sprzątanie wokół różnych przedmiotów, takich jak zabawki dla dzieci, przy zachowaniu bezpiecznej odległości od tych najbardziej delikatnych, takich jak wazony porcelanowe. Inteligentny robot sprzątający może również klasyfikować i omijać przedmioty, takie jak odchody zwierząt domowych, szklane kubki i kable elektryczne, jako niebezpieczne lub mogące powodować wtórne zanieczyszczenie.

Robot sprzątający Jet Bot AI+ został wyposażony w sensor LiDAR, który precyzyjnie oblicza jego położenie. Wielokrotne skanowanie pomieszczenia w celu zebrania informacji o odległości pomaga mu zoptymalizować ścieżkę czyszczenia. Technologia ta umożliwia dokładną pracę urządzenia w miejscach słabo oświetlonych, także pod meblami, dzięki czemu występowanie martwych punktów jest ograniczone do minimum.

Wygodne i bezproblemowe sprzątanie z gwarancją użyteczności

Użytkownicy mogą zdalnie sterować i monitorować urządzenie Jet Bot AI+ za pomocą aplikacji SmartThings na swoich smartfonach. Dzięki funkcji Select & Go można zaplanować pracę robota sprzątającego, wybierając do uprzątnięcia jedno lub wiele pomieszczeń. Aplikacja może być również wykorzystywana do niestandardowego definiowania wirtualnych stref bez dostępu, bez konieczności stosowania barier fizycznych, aby uniemożliwić urządzeniu wejście do niektórych obszarów.

Inteligentny robot sprzątający firmy Samsung oferuje również funkcję rozpoznawania głosu Bixby. Użytkownicy mogą korzystać z poleceń głosowych do zaplanowania sesji czyszczenia, zmiany trybów, a nawet poprosić o wiadomości ze świata lub informacje na temat pogody. Przewodnik głosowy w języku polskim informuje o statusie sprzątania, a także o ewentualnych problemach. Możemy korzystać także z Asystenta Google, dostępnego w języku polskim, aby głosowo uruchomić odkurzanie lub je przerwać kierując robota do stacji czyszczącej.

Dzięki bieżącemu raportowi sprzątania użytkownicy mogą w prosty sposób śledzić ruch robota Jet Bot AI+ na wirtualnej mapie swojego domu w czasie rzeczywistym. Mogą również zobaczyć, gdzie zostało już posprzątane, a nawet wstrzymać urządzenie. Po zakończeniu czyszczenia sprawdzimy historię pracy Jet Bot AI+. Zobaczymy obszary, które zostały oczyszczone, ale także jak długo to trwało i jaką ścieżką podążał robot.

Użytkownicy inteligentnego robota Jet Bot AI+ mogą zdalnie nadzorować swój dom za pomocą trybu Jet Live, który wykorzystuje przednią kamerę urządzenia do transmisji obrazów wideo na żywo za pośrednictwem aplikacji SmartThings. Tryb ten pozwala zaplanować monitorowanie domu, gdy przebywamy na urlopie, a także doglądać zwierząt domowych, gdy przebywamy w pracy lub gdy wybierzemy się do kina. W trybie monitorowania możemy pojechać w dowolne miejsce w domu i skorzystać z podglądu pomieszczenia. Inteligentne urządzenie obsługuje również szyfrowanie end-to-end, dzięki czemu nagrania wideo są bezpieczne i mogą być oglądane tylko przez autoryzowanego użytkownika.

Wydajne czyszczenie – od początku do końca

Zastosowany w robocie sprzątającym Jet Bot AI+ silnik Digital Inverter maksymalizuje moc ssania, aby odkurzanie było bardziej efektywne. Dzięki funkcji inteligentnego sterowania nowy robot sprzątający jest w stanie określić nawet rodzaj powierzchni, którą musi oczyścić, a także ilość pyłu, która się na niej znajduje. Korzystając z tych informacji urządzenie może automatycznie regulować moc ssania w celu uzyskania najbardziej zoptymalizowanych efektów.

Robot Samsung Jet Bot AI+ został wyposażony również w szereg funkcji związanych z higieną, które umożliwiają nie tylko skuteczne czyszczenie, ale także bezpieczne zatrzymanie zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia. 5-warstwowy system filtracji wychwytuje do 99,99% mikropyłów (dane producenta), w tym cząstki o rozmiarze 0,5 - 4,2 μm. Wszystkie części i filtry można umyć pod bieżącą wodą.

Jet Bot AI+ jest połączony z Clean Station, czyli praktyczną stacją czyszczącą, dzięki czemu użytkownik jest zwolniony z konieczności pamiętania o opróżnianiu pojemnika na kurz. Po sprzątaniu inteligentny robot automatycznie powraca do stacji czyszczącej i opróżnia pojemnik na kurz – za każdym razem lub po stwierdzeniu jego zapełnienia, w zależności od wybranej opcji – do worka o pojemności 2,5 litra, który należy wymieniać z częstotliwością raz na jeden do trzech miesięcy.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung