Samsung szykuje rewolucję. Tak wydajnych pamięci jeszcze nie było

Samsung zapowiedział, kiedy zobaczymy pamięci HBM4. Masowa produkcja ruszy niebawem.

Już niebawem może nas czekać mała rewolucja, a to wszystko za sprawą firmy Samsung. I nie, nie chodzi o żadnego nowego smartfona, a o zupełnie nowe pamięci, które mogą się okazać furtką dla przyszłego rozwoju AI.

HBM4 - nowe pamięci przyniosą kosmiczny skok wydajności

Mowa o modułach HBM4, które w przyszłości trafią do profesjonalnych akceleratorów graficznych i mają zafundować nie lada skok wydajności. Wszystko dlatego, że w przeciwieństwie do wcześniejszych generacji HBM podwojeniu ma ulec szerokość szyny danych z 1024 do 2048 bitów.

To olbrzymi krok naprzód i choć nie wiemy jeszcze, jak dokładnie przełoży się na wydajność przyszłych układów, można zakładać, że skok będzie gigantyczny. Wymusił to zresztą rozwój sztucznej inteligencji. Modele pokroju ChatGPT wymagają przetwarzania gigantycznych ilości danych. Jeśli funkcjonalność i liczba użytkowników tego typu rozwiązania mają się rozwijać w obecnym tempie, sprzęt musi za nimi nadążyć.

Samsung: produkcja HBM4 ruszy w 2025 roku

Jak na oficjalnym blogu firmy zapowiedział Sang-Joon Hwang, wiceprezes wykonawczy działu pamięci DRAM w firmie Samsung, produkcja modułów nowej generacji ma ruszyć w 2025 roku. Prawdopodobnie nie zobaczymy ich w produktach skierowanych na rynek konsumencki, ale profesjonaliści już mogą zacierać ręce.

