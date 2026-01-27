Sprzęt

Galaxy Z Flip7 w nowej wersji. Olimpijczycy dostaną wyjątkowego Samsunga

Samsung zaprezentował specjalną edycję swojego składanego smartfonu z klapką. Urządzenie trafi do sportowców biorących udział w nadchodzących zimowych igrzyskach olimpijskich.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Galaxy Z Flip7 w nowej wersji. Olimpijczycy dostaną wyjątkowego Samsunga

Niebieska obudowa i złote detale

Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition wyróżnia się unikalnym wyglądem. Obudowa ma kolor niebieski, który nawiązuje do włoskich barw narodowych. Całość uzupełnia złota ramka oraz specjalne etui z motywem liści laurowych. Na ekranach pojawią się też specjalne tapety inspirowane śladami łyżew na lodzie.

Dalsza część tekstu pod wideo
Galaxy Z Flip7 w nowej wersji. Olimpijczycy dostaną wyjątkowego Samsunga

Telefon trafi do blisko 3800 sportowców z około 90 krajów. Będą oni mogli korzystać z urządzenia podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Sprzęt ma im ułatwić komunikację oraz dokumentowanie najważniejszych chwil w wiosce olimpijskiej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Jasnoniebieski SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Jasnoniebieski SM-S931
0 zł
3386.03 zł - najniższa cena
Kup teraz 3386.03 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S931
0 zł
3555.52 zł - najniższa cena
Kup teraz 3555.52 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
0 zł
4986.23 zł - najniższa cena
Kup teraz 4986.23 zł
Advertisement
Galaxy Z Flip7 w nowej wersji. Olimpijczycy dostaną wyjątkowego Samsunga

Sztuczna inteligencja pomoże sportowcom

Smartfon oferuje pełny pakiet funkcji Galaxy AI. Wśród nich znajdzie się tłumacz działający w czasie rzeczywistym bez dostępu do sieci. To rozwiązanie ma pomóc zawodnikom w porozumiewaniu się w trudnych, górskich rejonach. Główny aparat ma matrycę 50 Mpix, a dodatkowy aparat szerokokątny oferuje 12 Mpix.

Nie zabrakło tu funkcji Now Brief. Wyświetla ona najważniejsze informacje o planowanych startach oraz podsumowania kondycji fizycznej. Sportowcy dostaną też darmowe pakiety danych 5G o wielkości 100 GB. W pamięci telefonu znajdą się aplikacje ułatwiające codzienne życie, w tym cyfrowy klucz do automatów z napojami.

Galaxy Z Flip7 w nowej wersji. Olimpijczycy dostaną wyjątkowego Samsunga
Galaxy Z Flip7 w nowej wersji. Olimpijczycy dostaną wyjątkowego Samsunga

Słynne selfie powraca na podium

Samsung kontynuuje tradycję tak zwanych Victory Selfie. Zawodnicy będą mogli robić sobie zdjęcia smartfonem tuż po odebraniu medali. Tym razem funkcja ta zostanie rozszerzona o sporty drużynowe. Do tej pory z tego rozwiązania korzystali głównie sportowcy w konkurencjach indywidualnych.

Galaxy Z Flip7 w nowej wersji. Olimpijczycy dostaną wyjątkowego Samsunga

Producent przygotował też projekt Victory Profile. Wybrane komitety olimpijskie otrzymają portrety zawodników wykonane modelem Galaxy S25 Ultra. Mają one pokazać pasję i charakter każdego olimpijczyka. Dystrybucja telefonów w wioskach olimpijskich rozpocznie się 30 stycznia 2026 roku.

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego 2026 roku.

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.3 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip7 jest piękny. Ale czy to wystarczy? (test)

Samsung Galaxy Z Flip7 w Media Expert
Samsung Galaxy Z Flip7 w x-kom
Samsung Galaxy Z Flip7 w RTV Euro AGD
Image
telepolis
samsung składany smartfon samsunga nowy smartfon samsung XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie d'Ampezzo 2026 samsung galaxy z flip7 Milano Cortina 2026 Samsung Galaxy z Flip7 Olympic Edition
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung