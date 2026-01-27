Galaxy Z Flip7 w nowej wersji. Olimpijczycy dostaną wyjątkowego Samsunga

Niebieska obudowa i złote detale

Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition wyróżnia się unikalnym wyglądem. Obudowa ma kolor niebieski, który nawiązuje do włoskich barw narodowych. Całość uzupełnia złota ramka oraz specjalne etui z motywem liści laurowych. Na ekranach pojawią się też specjalne tapety inspirowane śladami łyżew na lodzie.

Telefon trafi do blisko 3800 sportowców z około 90 krajów. Będą oni mogli korzystać z urządzenia podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Sprzęt ma im ułatwić komunikację oraz dokumentowanie najważniejszych chwil w wiosce olimpijskiej.

Sztuczna inteligencja pomoże sportowcom

Smartfon oferuje pełny pakiet funkcji Galaxy AI. Wśród nich znajdzie się tłumacz działający w czasie rzeczywistym bez dostępu do sieci. To rozwiązanie ma pomóc zawodnikom w porozumiewaniu się w trudnych, górskich rejonach. Główny aparat ma matrycę 50 Mpix, a dodatkowy aparat szerokokątny oferuje 12 Mpix.

Nie zabrakło tu funkcji Now Brief. Wyświetla ona najważniejsze informacje o planowanych startach oraz podsumowania kondycji fizycznej. Sportowcy dostaną też darmowe pakiety danych 5G o wielkości 100 GB. W pamięci telefonu znajdą się aplikacje ułatwiające codzienne życie, w tym cyfrowy klucz do automatów z napojami.

Słynne selfie powraca na podium

Samsung kontynuuje tradycję tak zwanych Victory Selfie. Zawodnicy będą mogli robić sobie zdjęcia smartfonem tuż po odebraniu medali. Tym razem funkcja ta zostanie rozszerzona o sporty drużynowe. Do tej pory z tego rozwiązania korzystali głównie sportowcy w konkurencjach indywidualnych.

Producent przygotował też projekt Victory Profile. Wybrane komitety olimpijskie otrzymają portrety zawodników wykonane modelem Galaxy S25 Ultra. Mają one pokazać pasję i charakter każdego olimpijczyka. Dystrybucja telefonów w wioskach olimpijskich rozpocznie się 30 stycznia 2026 roku.

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego 2026 roku.