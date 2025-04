Galaxy S26 Ultra bez aparatu pod ekranem? Samsung może zmienić plany

Dylemat aparatu pod ekranem

Technologia UDC, obecna w składanych modelach Galaxy Z Fold od kilku lat (począwszy od Galaxy Z Fold3 w 2021 roku), pozwala na ukrycie obiektywu aparatu pod powierzchnią ekranu. Dzięki temu wyświetlacz pozostaje niezakłócony żadnym wcięciem czy otworem, oferując pełną powierzchnię roboczą. Niestety, rozwiązanie to ma swoją cenę – jakość zdjęć z takiego aparatu jest zauważalnie niższa niż w przypadku tradycyjnych jednostek do selfie.

Wcześniejsze plotki sugerowały, że Samsung jest gotów zaimplementować UDC w serii Galaxy S, prawdopodobnie zaczynając od modelu Galaxy S26 Ultra. Jednak najnowszy przeciek od koreańskiego leakstera @Yeux1122 wskazuje, że plany te mogły zostać porzucone. Jako powody podaje się kwestie kosztów oraz "inne aspekty", których nie sprecyzowano. Warto jednak zaznaczyć, że źródło tego przecieku nie zawsze było w przeszłości trafne, więc informację należy traktować z rezerwą.

Czy brak UDC to dobra wiadomość?

Paradoksalnie, ewentualna rezygnacja z UDC w Galaxy S26 Ultra może okazać się korzystna dla użytkowników. Technologia ta wciąż wydaje się niedopracowana, a kompromis w jakości zdjęć selfie mógłby być trudny do zaakceptowania w klasycznym flagowcu. W przeciwieństwie do składanych modeli Galaxy Z Fold, gdzie do autoportretów można wykorzystać również główny aparat (przy rozłożonym ekranie) lub tradycyjny aparat do selfie, związany z ekranem okładki, użytkownicy serii Galaxy S byliby zdani wyłącznie na potencjalnie gorszy aparat pod ekranem.

Inne plotki o Galaxy S26 Ultra

Niepewność wokół UDC to nie jedyna gorąca informacja dotycząca Samsunga Galaxy S26 Ultra. Mówi się o możliwym powrocie zmiennej przysłony w głównym aparacie, co byłoby znaczącym ulepszeniem fotograficznym. Pojawiają się też bardziej kontrowersyjne doniesienia o usunięciu slotu na rysik S Pen, aby zrobić miejsce na większą baterię. To ostatnie jednak bardziej łączy się z modelem Galaxy S27 Ultra.

Na premierę Galaxy S26 Ultra poczekamy prawdopodobnie do lutego 2026 roku. Dopiero wtedy dowiemy się, które z plotek okażą się prawdą i jak Samsung zamierza odpowiedzieć na ruchy konkurencji, w tym na zapowiadanego iPhone'a 17 Pro. Decyzja dotycząca aparatu pod ekranem będzie jednak ważnym sygnałem co do strategii koreańskiej firmy na najbliższe lata.