Rynek komputerów zaliczył spadek, ale tak naprawdę to wzrost

Rynek komputerów w pierwszym kwartale 2022 roku niby zaliczył spadek, ale tak naprawdę może pochwalić się wzrostem. Już tłumaczę, o co chodzi.

Rynek komputerów w pierwszym kwartale 2022 roku zaliczył spadek sprzedaży o 7,3% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej — wynika z raportu firmy Gartner. Jednak jeśli dokładniej przyjrzymy się danym, to wcale nie jest tak źle i w wielu przypadkach można mówić o wzroście. Jak to możliwe?

Rynek komputerów w pierwszym kwartale 2022 roku

W pierwszym kwartale 2022 roku do sklepów na całym świecie trafiło w sumie 77,5 mln komputerów. Jak już wspominałem, to spadek o 7,3% rok do roku. Jednak za tak słaby wynik odpowiedzialne są przede wszystkim Chromebooki, które zanotowały ogromny regres. Gdyby usunąć je z równania, to tak naprawdę sprzedaż komputerów byłaby wyższa o 3,3% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021.

Jeśli spojrzymy bezpośrednio na producentów, to wciąż pierwsze miejsce zajmuje Lenovo z udziałami na poziomie 23,6%. Kolejne miejsca zajmują HP (20,5%) oraz Dell (17,7%), Dopiero czwarte miejsce przypadło Apple, które może pochwalić się wynikiem 7 mln sprzedanych urządzeń, co przekłada się na 9% udziałów w rynku. Warto jednak zauważyć duże spadki Lenovo i HP, przy jednoczesnym aż 20-procentowym wzroście Asusa.

Pod względem regionów największy spadek, bo aż 16,5-procentowy, zanotowały Stany Zjednoczone. Wynika to z dużego zainteresowania tam Chromebookami, które wykorzystywane są przez nauczycieli, uczniów i studentów. Skoro one sprzedają się gorzej, to nic dziwnego, że widać to przede wszystkim w USA. Z kolei region EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) to o 6,3% gorszy wynik niż rok wcześniej.

W następnych kwartałach eksperci przewidują kolejne spadki na rynku komputerów. Mają one wynikać przede wszystkim z bardzo dużego zainteresowania PC-tami w latach 2020-2021, które wyhamowało.

Zobacz: NVIDIA ma problem, a są nim nowe karty graficzne AMD

Zobacz: Procesory wyginają się, a Intel twierdzi, że to żaden problem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PCGamer