NVIDIA ma problem, a są nim nowe karty graficzne AMD

Plotki na temat nowych kart graficznych AMD mogą tłumaczyć, czemu nowe NVIDII mają zużywać aż tak dużo energii. W skrócie — Zieloni mogą nie mieć wyboru.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w trzecim kwartale tego roku zadebiutują nowe karty graficzne AMD i NVIDII. Nic dziwnego, że pojawia się na ich temat coraz więcej plotek. Najnowsze dotyczą Radeonów z architekturą RDNA3 i zarazem mogą tłumaczyć to, co do tej pory słyszeliśmy o nadchodzących GeForce'ach.

AMD idzie w chilpety

Najnowszą plotkę zarzucił Greymon55, który jest doskonale znanym w branży informatorem. Ma na swoim koncie wiele potwierdzonych z czasem pogłosek, więc prawdopodobnie ma dobre źródła swoich informacji. Według niego najmocniejszy model z serii Radeon RX 7000 będzie wyposażony w aż 7 chipletów. Co to oznacza?

Na tych 7 chipletów mają się składać: 2 jednostki GCD (Graphic Complex Die) w litografii 5 nm, cztery MCD (Memory Complex Die) w litografii 6 nm oraz kontroler. Każdy z nich ma być produkowany w fabrykach TSMC. W sumie karta ma zaoferować też 512 MB pamięci Infinity Cache.

maybe

31=

two 5nm GCD

four 6nm MCD

one interconnected controller

7 Chiplets in total — Greymon55 (@greymon55) April 11, 2022

Chociaż będą to pierwsze układy graficzne AMD z budową MCM (Multi-Chip Module), to warto pamiętać, że od wielu lat z tego samego rozwiązania Czerwoni korzystają w przypadku procesorów, więc mają w tym spore doświadczenie. Budowanie GPU z kilku chipletów ma wiele zalet, z czego największą jest efektywniejsza produkcja. Dużo łatwiej stworzyć kilka mniejszych układów, niż jeden potężny.

Pomimo takiej budowy nowe karty graficzne AMD mają być potężne. Mówi się o nazwie 15360 rdzeniach. To aż trzy razy więcej, niż oferuje aktualnie Radeon RX 6900. Właśnie dlatego NVIDIA, która przy następnej generacji pozostała przy monolitycznej budowie, ma duży problem. Plotki o TGP na poziomie nawet 600 W w przypadku GeForce'ów nie muszą być przesadzone. Zieloni mogą nie mieć innego wyboru, jeśli nie chcą zostać w tyle za swoim konkurentem.

Pamiętajcie jednak, że to wszystko tylko plotki i na ten moment tak też należy je traktować.

Zobacz: NVIDIA może całkowicie zrezygnować z serii RTX 4000

Zobacz: RTX 3090 Ti to prawdziwe monstrum i to energooszczędne... tak jakby

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jack Skeens / Shutterstock.com

Źródło tekstu: ExtremeTech