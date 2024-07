Rynek PC odbija się od dna, ale nadal jest słabo

Rynek komputerów odbija się od dna, ale dane nadal są dalekie od optymistycznych. Wzrosty są widoczne, ale nie są spektakularne.

Rynek komputerów przeżywał w ostatnich latach prawdziwy rollercoaster. Najpierw, za sprawą pandemii COVID, sprzedaż wystrzeliła w kosmos. Powody były dwa — konieczność kupna sprzętu do pracy z domu, ale też do rozrywki, w związku z koniecznością siedzenia w czterech ścianach. Gdy pandemia się skończyła, sprzedaż poleciała na łeb na szyję, bo zaczął się kryzys, wszyscy oszczędzali, a do tego dużo osób w ostatnim czasie wymieniło sprzęt.

Sprzedaż była wręcz fatalna, ale od jakiegoś czasu widać lekkie odbicie. Dane za drugi kwartał 2024 roku to potwierdzają. Jest coraz lepiej, ale nadal trudno mówić o wielkim optymizmie, bo wzrosty są niewielkie.

Sprzedaż PC w Q2 2024

Najnowsze dane opublikowała firma analityczna Canalys. Według jej szacunków w drugim kwartale 2024 roku na całym świecie sprzedało się w sumie 62,8 mln komputerów. To wzrost o 3,4 proc. rok do roku. Zdecydowana większość, bo aż 50 mln to laptopy (włącznie ze stacjami roboczymi). Te zanotowały wzrost o 4 proc. w ciągu roku. Pozostałe 12,8 mln to PC-ty stacjonarne, które urosły tylko o 1 proc.

Na liście producentów nadal króluje Lenovo z udziałami na poziomie 23,4 proc. Na drugim miejscu znajduje się HP (21,8 proc.), a na trzecim Dell (16 proc.). Kolejne lokaty to: Apple (8,8 proc.) oraz ASUS (7,2 proc.). Pozostałe firmy odpowiadają za 22,7 proc. sprzedaży komputerów.

Canalys przewiduje, że kolejne kwartały mogą być jeszcze lepsze. W dużej mierze ma to być zasługa nowych komputerów Copilot+, MacBooków z Apple Intelligence oraz kończącego się wkrótce wsparcia dla Windowsa 10.

