GeForce RTX 5090 będzie potężny. Samo taktowanie robi wrażenie

NVIDIA szykuje naprawdę potężną kartę graficzną. GeForce RTX 5090 ma mieć bardzo wysokie, bazowe taktowanie.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zadebiutują pierwsze karty graficzne z serii GeForce RTX 50. Na ten moment nie ma pewności czy będzie to model RTX 5080, czy może RTX 5090. Jeśli ten drugi, to NVIDIA szykuje dla niego potężną specyfikację. Już samo taktowanie bazowe rdzenia GPU ma być bardzo wysokie.

Specyfikacja GeForce RTX 5090

Najnowsze informacje pochodzą z forum Chiphell, które często jest źródłem wielu przecieków. Ich autorem jest Panzerlied, który również ma na koncie wiele plotek, które z czasem okazywały się prawdziwe. Według niego bazowe taktowanie rdzenia RTX 5090 będzie wynosiło aż 2,9 GHz. Dla porównania RTX 4090 ma standardowo tylko 2235 MHz, więc to poprawa aż o 30 proc.

Nie wiemy, jak wysokie będzie taktowanie w trybie Boost, ale praktycznie pewne jest, że przekroczy pułap 3,0 GHz. W droższych, podkręconych modelach, z lepszym systemem chłodzenia, zegar powinien być ustawiony jeszcze wyżej. Już samo to powinno przełożyć się na wzrost wydajności, a do tego dochodzą też takie kwestie, jak całkowicie nowa architektura czy więcej rdzeni CUDA. To zapowiada niezwykle potężną kartę.

GeForce RTX 5090 ma być wyposażony w rdzeń GB202. Ten ma mieć 192 jednostek obliczeniowych (24,576 rdzeni CUDA) i obsługiwać 512-bitowy interfejs pamięci. Jednak RTX 5090 prawdopodobnie będzie lekko ograniczony i zaoferuje 448-bitową magistralę oraz 28 GB pamięci GDDR7 (1568 GB/s przepustowości). Jest szansa, że na sklepowe półki trafi jeszcze w tym roku, chociaż pojawiają się plotki, że premiera może zostać przesunięta na początek 2025 roku.

