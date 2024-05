Nowe doniesienia o GeForce RTX 5090. Specyfikacja ma być gorsza

Pojawiły się nowe doniesienia na temat karty graficznej GeForce RTX 5090. Wynika z nich, że jej specyfikacja będzie trochę gorsza, niż do tej pory sądziliśmy.

W tym roku mają zadebiutować pierwsze karty graficzne z serii GeForce RTX 50 (Blackwell). W związku z tym z tygodnia na tydzień pojawia się coraz więcej informacji na ich temat. Szczególnie dużo plotek dotyczy najmocniejszego modelu GeForce RTX 5090. Według najnowszych specyfikacja karty będzie gorsza, niż do tej pory się mówiło.

Specyfikacja GeForce RTX 5090

Wiemy, że GeForce RTX 5090 będzie wyposażony w układ GB202. Ten ma mieć 192 jednostek SM, co przełoży się na 24,576 rdzeni CUDA. Jednak karta, tak samo, jak GeForce RTX 4090, prawdopodobnie nie będzie korzystała z pełni możliwości GPU. Układ niemal na pewno będzie okrojony, co oznacza mniej jednostek CUDA.

Poza tym mówiło się, że RTX 5090 zaoferuje 24 albo 32 GB pamięci VRAM na 512-bitowej szynie. Jednak według najnowszych wieści tak nie będzie. Według plotek, pochodzących z forum Chiphell, NVIDIA zastosuje nie tylko 448-bitowyu interfejs, ale też 28 GB pamięci VRAM GDDR7 28 Gbps. Jednocześnie oznacza to, że przepustowość wyniesie 1568 GB/s, co stanowiłoby wzrost aż o 50 proc. względem RTX 4090.

Wreszcie karta, przynajmniej w wersji Founders Edition, ma mieć bardzo nietypową konstrukcję, składającą się z trzech osobnych płytek PCB. Podobno pozwoliło to NVIDII na zastosowanie dużo mniejszego, bo zaledwie 2-slotowego chłodzenia. Pamiętajcie jednak, że to tylko plotki, więc nie należy się do nich specjalnie przywiązywać.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz