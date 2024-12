Rewolucja w Macbookach. Takiego komponentu Apple jeszcze nie używało

Apple poważnie myśli o tym, by zmodernizować łączność w komputerach Mac. Nowe doniesienia sugerują, że firma mogłaby wkrótce dodać modem z 5G.

Dalsza część tekstu pod wideo

MacBooki pierwszy raz w historii z łącznością mobilną

Jak donosi znany informator Mark Gurman z Bloomberga, gigant z Cupertino rozważa wprowadzenie układu łączności 5G do komputerów Mac, a najwcześniej mogłoby się to stać w 2026 r. Na początku 2025 r. Apple ma wprowadzić chip 5G własnej produkcji i trafi on do urządzeń takich, jak: iPhone 17 Air, budżetowego iPada i iPhone SE.

W ten sposób Apple chce przetestować czy nowy układ łączności sprawdzi się w praktyce, a później chce go zastosować w swoich flagowcach oraz potencjalnie - komputerach Mac. MacBooki z modemem 5G mogłyby łączyć się bezpośrednio z siecią komórkową bez potrzeby tworzenia hotspota z poziomu iPada czy iPhone'a.

Pierwsza generacja układów 5G Apple będzie ograniczona do 5G na paśmie poniżej 6Hz, podczas gdy kolejne generacje zyskają wsparcie technologii mmWave, która jest szybsza.

Apple przewiduje, że wraz z trzecią generacją układów łączności przebije Qualcomm, oferując lepszą wydajność i funkcje AI. Ostatecznym celem giganta z Cupertino jest odejście od Qualcommu i zastąpienie go własnymi układami 5G.

Zobacz: Apple zbyt wierzy we własne siły. Ważny projekt się opóźnia

Zobacz: Tego Polakom nie da Apple iPhone 16

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Only_NewPhoto / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Macrumors