Samsung zaskakuje. Tak pojemnych SSD jeszcze nie widziałeś

SSD rosną jak na drożdżach. Co prawda jak na razie mowa głównie o rozwiązaniach serwerowych, ale z czasem większe nośniki trafią też do mainstreamu.

Rozwój sztucznej inteligencji zdecydowanie zwiększył popyt na rynku pamięci. Potrzeba nie tylko kości VRAM dla akceleratorów i układów graficznych, ale również SSD dla modeli i tworzonych przez nich treści oraz oczywiście modułów RAM do nowych serwerów. Dzisiaj skupimy się na nośnikach półprzewodnikowych.

Samsung jako jeden z pierwszych oferuje takie pojemności

Samsung cichaczem wypuścił model BM1743, zaprojektowany z myślą o centrach danych. Ze względu na charakterystykę pracy postawiono tutaj przede wszystkim na dużą pojemność. Już teraz dostępne są warianty o pojemności 61,44 TB, a Koreańczycy w planach mają też wersje 128,88 TB.

Jeśli chodzi o specyfikacje to mamy tutaj do czynienia z autorskimi kośćmi V-NAND 7. generacji, czyli niczym innym jak 3D QLC NAND. Dopełnia to wyjątkowy kontroler zdolny do obsługi zarówno interfejsu PCI Express 4.0, jak i PCI Express 5.0. Do wyboru są zaś dwa formaty - U.2 oraz E3.S.

Pod względem wydajności producent deklaruje do 7200 MB/s dla odczytu i do 2000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 600 000 IOPS dla odczytu i do 110 000 IOPS dla zapisu losowego. Nie jest to więc demon wydajności, a na rynku są wydajniejsze alternatywy.

Warto zwrócić uwagę, że Samsung jest jednym z trzech producentów z tak pojemnymi SSD. Podobne modele ma Solidigm (SN655) oraz Western Digital (SN655). Kioxia, Micron czy SK hynix jeszcze nie wydały podobnych nośników, chociaż to raczej kwestia czasu patrząc na zależności Solidigm - SK hynix oraz WD - Kioxia.

