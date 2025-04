Redmagic 10 Air: płaski, lżejszy i tańszy. Czekamy na polską premierę

Redmagic 10 Air wyposażono w 6,8-calowy wyświetlacz OLED BOE o rozdzielczości Full HD+ (2480 x 1116) i odświeżaniu do 120 Hz. Ekran zapewnia jasność sięgającą 1600 nitów, co powinno zagwarantować dobrą widoczność w pełnym słońcu. Proporcja powierzchni ekranu do obudowy wynosi aż 93,7%.