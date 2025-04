Redmagic 10 Air już od maja w Europie. Oto ceny

Redmagic 10 Air to nieco tańsza, ale też bardziej płaska wersja flagowego modelu Redmagic 10 Pro. Telefon miał chińską premierę w połowie kwietnia, a już od 7 maja trafi do pełnej sprzedaży w sklepie eu.redmagic.gg, z którego można również realizować zamówienia do Polski. Prawdopodobnie też urządzenie wejdzie do oficjalnej, polskiej dystrybucji i marketów z elektroniką.