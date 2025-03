Realme sypie nowościami. Na starcie sprzedaży nieźle zaoszczędzisz

Firma Realme oficjalnie wprowadziła serię Realme 14 Pro na globalne rynki, w tym do Polski. Co prawda smartfony były już znane z Chin i Indii, a i w Polsce można je było już kupić od kilku dni , ale teraz rusza właściwa oferta sprzedaży, z czym wiążą się promocje na start.

I tak od dziś do 16 marca , wszystkie modele dostępne są w specjalnej ofercie cenowej – o 200 zł mniej, niż wynosi ich cena regularna:

Najnowsze modele smartfonów Realme są dostępne do nabycia u partnerów marki: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Max Elektro, Neonet, a także na Allegro i na Realmeshop.pl, oraz u operatorów sieci Play, Plus i T-Mobile.

Czym kusi seria Realme 14 Pro?

Realme 14 Pro to interesujące modele średniej klasy, które łączą sensowne ceny z niezłą specyfikacjami i funkcjami ekstra. Obydwie nowości to pierwsze na świecie smartfony zmieniające kolor pod wpływem temperatury.

Model Realme 14 Pro+ pozycjonowany jest jako flagowy aparat średniej klasy. Wyposażony został aparat główny 50 Mpix (Sony IMX896, OIS) oraz aparat 50 Mpix (1/2-calowy czujnik Sony IMX882) z teleobiektywem peryskopowym , umożliwiającym nawet 120-krotny SuperZoom. Ciekawymi dodatkami są: potrójna lampa błyskowa MagicGlow do portretów nocnych, a także funkcja Ultrawyrazistość AI 2.0 do wyostrzania rozmytych zdjęć.

Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 7s Gen 3, a energię – akumulator o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W. Telefon ma też duży ekran AMOLED o przekątnej 6,83 i rozdzielczości 1,K z czterema zakrzywionymi ramkami (stosunek ekranu do obudowy 93,8%), a obudowa charakteryzuje się certyfikatem wytrzymałości IP69/68/66 umożliwiającym filmowanie pod wodą do 1 godziny.