Realme 14 Pro+ rusza na podbój rynku (pierwsze wrażenia)

Elegancki design i solidne wykonanie

Zaletą smartfonu jest też odporność na pyły i wodę na poziomie IP68/IP69 , co przyda się podczas robienia zdjęć pod wodą. Aplikacja Aparat ma do tego odpowiedni tryb.

Nie bez znaczenia jest również odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz, co upłynnia go na przykład podczas przewijania ekranu, a także świetnie wyglądające kolory. Może się przydać również możliwość zmniejszenia rozdzielczości wyświetlanego obrazu, co powinno nieco wydłużyć czas pracy z dala od ładowarki.