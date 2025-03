Realme 14 Pro Lite: nowy średniak dla jeszcze bardziej oszczędnych

Po globalnej premierze telefonów Realme 14 Pro i Realme 14 Pro+ chiński producent wprowadził trzeci wariant – Realme 14 Pro Lite . Smartfon zadebiutował właśnie w Indiach, ale gdyby trafił do sprzedaży w Polsce, mógłby przyciągnąć uwagę użytkowników.

Realme 14 Pro Lite łączy niektóre cechy dwóch pierwszych modeli w nieco mniejszej i okrojonej formie. Choć zawiera pewne kompromisy jak niższa odporność IP65 (zamiast IP68/IP69), to jednak wciąż zachowuje atuty.

Jednym z nich dla części użytkowników może być nieco mniejszy ekran 6,7 cala (Full HD+, 1080 x 2412). Jest to 10-bitowa matryca AMOLED z odświeżaniem do 120 HZ i jawnością sięgająca 2000 nitów. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 7i . W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Sercem Realme 14 Pro Lite jest układ Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm), czyli jednostka starszej generacji niż ta, która trafiła do Realme 14 Pro+ (Snapdragon 7s Gen 3). Jej pracę wspiera 8 GB pamięci RAM , a na pliki i aplikacje użytkownik otrzymuje 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon zapewnia łączność 5G Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i choć w wariancie z Indii nie ma NFC (specyfika tego rynku), to standard ten powinien być dostępny w innych regionach.

Sekcja fotograficzna Lite’a wydaje się nawet nieco lepsza niż w modelu Realme 14 Pro. Główny aparat 50 Mpix (Sony LYT-600, stabilizacja OIS, f/1,88) otrzymał do pomocy szerokokątną jednostkę 8 Mpix (zamiast makro 2 Mpix), a z przodu znalazł się aparat po wyższej rozdzielczości 32 Mpix (zamiast 16 Mpix).

Akumulator w Realme 14 Pro Lite ma mniejsza pojemność niż w pozostałych wariantach – ale to wciąż solidne 5200 mAh z ładowaniem SuperVOOC 45 W .

W Indiach Realme 14 Pro Lite oferowany jest już od 21 999 rupii, czyli 980 zł. Gdyby trafił do Polski, jego cena mogłaby urosnąć do ok. 1300-1400 zł. Nie wiadomo jednak, jakie są plany producenta na dystrybucję tego modelu.