Razer idzie w erotykę. Rozpali haptycznie

Firmę Razer powinniście kojarzyć ze sprzętów dla graczy. Tymczasem marka właśnie weszła również w akcesoria erotyczne. Nie, to nie jest żart.

Jeśli myślicie o firmie Razer, to prawdopodobnie do głowy przychodzą Wam myszki, klawiatury, laptopy, słuchawki czy monitory. Generalnie cała gama sprzętów i akcesoriów dla graczy. Teraz do tej listy musicie jeszcze dodać akcesoria erotyczne. Nie, nie jest to spóźniony żart na prima aprilis.

Razer idzie w erotykę

Firma Razer poinformowała, że jej technologia haptyczna Razer Sensa HD Haptics znalazła zastosowanie w najnowszej ofercie akcesoriów erotycznych marki Womanizer. Dzięki temu urządzenia mają zapewniać jeszcze lepsze doznania. Technologia będzie współpracować z autorskimi rozwiązaniami znanymi jako Pleasure Air Technology i Smart Silence.

Technologia Razer Sensa HD Haptics pozwala na tworzenie zniuansowanych wrażeń, w których urządzenie znika, a doznania dotykowe mogą być dostarczane z jeszcze większą intensywnością. Cieszymy się, że nasze rozwiązania wzbogacą możliwości akcesoriów Womanizer.

- powiedział Eric Vezzoli, Associate Director Haptics w Razer.

Tobias Zegenhagen z firmy Womanizer twierdzi, że użytkownicy akcesoriów erotycznych często nie są w stanie precyzyjnie określić, co czują i czego oczekują od tego typu urządzeń. Technologia Razera ma pomóc w ustanowieniu nowych standardów i przełożyć się na bezprecedensowy poziom personalizacji i doznań.

Pierwszy produkt Womanizer z Razer Sensa HD Haptics trafi na rynek latem tego roku.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: Razer