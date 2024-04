Aż 2,7 mln Polaków musi w tym roku stawić się w urzędzie

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji niemal 3 mln Polaków czeka w tym roku pewien obowiązek. Chodzi o dowód osobisty.

Każdy uprawniony do tego Polak musi mieć aktualny dowód osobisty. Uchylanie się od tego obowiązku podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. zł. W tym roku wymiana dokumentu czeka aż 2,7 mln Polaków.

Wymiana dowodu osobistego

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że w tym roku aż 2,7 mln Polaków czeka albo wymiana, albo pierwsze wyrobienie dowodu osobistego z powodu osiągnięcia pełnoletności. Docelowo liczba ta może być większa, bo nie uwzględnia ona osób, które dokument uszkodzą lub zgubią. Co ważne, sama wymiana jest bezpłatna.

Jeśli dowód w tym roku traci ważność, to wniosek o wyrobienie nowego należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed końcem daty ważności starego dokumentu. Można to zrobić między innymi przez internet (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, certyfikatu podpisu elektronicznego lub certyfikatu podpisu osobistego). Wniosek można też złożyć w dowolnym urzędzie. W obu przypadkach konieczne będzie odebranie udanie się do okienka, aby dokument fizycznie odebrać.

Co prawda w Polsce obowiązuje e-dowód, który każdy może mieć dostępy w aplikacji mObywatel. Ten powinien być traktowany na równi z plastikowym dokumentem. Warto jednak pamiętać, że cyfrowy dowód dostępny jest tylko dla osób, które mają ważny, fizyczny odpowiednik, więc nie obejdzie się bez wyrobienia nowego. Poza tym e-dowód nie będzie respektowany poza granicami naszego kraju.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji