Razer Kishi teraz także dla posiadaczy iPhone'ów

Firma Razer ogłosiła pojawienie się na rynku uniwersalnego kontrolera do gier Razer Kishi w wersji do iPhone'ów. Jest on wyposażony w klikalne drążki analogowe, szereg przycisków standardowych i wielofunkcyjnych oraz 8-kierunkowy D-pad.

- Ponieważ międzyplatformowa rozgrywka zakorzenia się coraz mocniej w świecie gier, Razer Kishi ma dawać równe szanse także mobilnym graczom. Kishi for iPhone wprowadza tę równość do nadzwyczajnej kolekcji tytułów z Apple Arcade, gwarantując, że bez względu na to, gdzie grasz, zwycięstwo jest zawsze w Twoim zasięgu.

- powiedział John Moore, szef działu Marketing and Sales, Growth Peripherals w firmie Razer

Razer na urządzeniach Apple

Razer Kishi na iPhone'a zapewnia konsolową jakość rozgrywki na urządzeniach z iOS za pośrednictwem złącza Lightning. Kishi na iPhone'a ma certyfikat MFi (Made for iPhone) i jest w pełni kompatybilny z Apple Arcade, usługą subskrypcji gier Apple w App Store, która oferuje ponad 120 tytułów. Dzięki jednej subskrypcji sześcioosobowa rodzina może przeskakiwać z iPhone'a na iPada, Maca a nawet Apple TV i cieszyć się każdą grą bez żadnych reklam czy zakupów wewnątrz aplikacji. Wraz z premierą najnowszej wersji Razer Kishi, rodzina kontrolerów do gier Kishi tworzy nowy poziom wrażeń z rozgrywki na iPhone 6 Plus i nowsze urządzenia z iOS.

Zaprojektowany, aby wygrywać

Razer Kishi oferuje grającym na iPhone'ach funkcjonalność i kontrolę znaną z konsolowych odpowiedników. Jego wygodna, ergonomiczna konstrukcja jest przeznaczona do długich sesji, a przenośna forma i zoptymalizowane rozmieszczenie przycisków wspomagają intuicyjną rozgrywkę. Przemyślana konfiguracja i ergonomia sprawiają, że kontroler jest tak samo wygodny i naturalny w obsłudze zarówno na początku rozgrywki, jak i na jej końcu.

Inteligentna łączność sprawia, że Kishi dla iPhone'a staje się naturalnym przedłużeniem dłoni użytkownika. Kishi oferuje połączenie Lightning o ultra-niskich opóźnieniach, które praktycznie eliminuje wszelkie opóźnienia, dając użytkownikom natychmiastowo reagujące przyciski i bezproblemową, płynną kontrolę. Ładowanie pass-through zapewnia także nieprzerwaną rozgrywkę, ponieważ iPhone’a można ładować, podłączając kabel ładujący bezpośrednio do kontrolera.

Dostępność i cena

Kontroler Raze Kishi obsługuje następujące smartfony firmy Apple: iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max. Urządzenie można kupić w sklepach internetowych Razer.com i Apple.com oraz u autoryzowanych sprzedawców. Polska cena kontrolera w sklepie Apple'a wynosi 499,95 zł.

