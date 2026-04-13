USA przyduszą Chiny. To będzie koniec postępu

Waszyngton szykuje kolejny cios w chiński sektor półprzewodników. Po wcześniejszym odcięciu Państwa Środka od najnowocześniejszych maszyn EUV, amerykańscy ustawodawcy chcą teraz uderzyć również w litografię DUV, czyli technologię, bez której chińskie fabryki praktycznie nie są dziś w stanie rozwijać bardziej zaawansowanej produkcji układów.

USA wyraźnie boją się postępów Chin w kwestii AI

Nowe przepisy mają znaleźć się w ramach ustawy MATCH Act. Jej celem jest uszczelnienie kontroli eksportowych i zamknięcie luk, które w pozwalają Chinom nadal kupować lub serwisować urządzenia do produkcji chipów. W praktyce chodzi o zablokowanie sprzedaży i obsługi maszyn DUV, a także objęcie wybranych chińskich firm dodatkowymi ograniczeniami.

To zaboli Chiny, bo mówimy o technologii będącej dziś ich jedyną realną ścieżką do produkcji bardziej zaawansowanych układów. Gracze tacy jak SMIC, Huawei czy Hua Hong korzystają z tej technologii przy rozwijaniu procesów klasy 7 nm z użyciem wielokrotnego wzorcowania.

Z kolei producenci pamięci, w tym CXMT oraz YMTC, opierają na DUV dalsze zwiększanie skali produkcji i pojemności swoich rozwiązań. Ewentualne nowe restrykcje mogłyby więc mocno wyhamować ambitne plany rozbudowy chińskiego zaplecza półprzewodnikowego.

Sprawa ma też wyraźny wymiar geopolityczny. Według założeń MATCH Act ograniczenia są uzasadniane tym, że taka aparatura może wspierać modernizację chińskich technologii wojskowych. Dla USA to kolejny element szerszej strategii utrzymania przewagi technologicznej, zwłaszcza w obszarach związanych z AI i zaawansowanym przetwarzaniem danych. Dla Pekinu oznacza to natomiast jeszcze silniejszą presję na budowę własnego łańcucha dostaw i rozwój krajowych narzędzi produkcyjnych.

Zaboli to nie tylko Chińskie firmy, ale też europejskiego giganta

Problem w tym, że chińskie odpowiedniki zachodnich maszyn nadal pozostają wyraźnie w tyle. Lokalni dostawcy są w stanie obsługiwać głównie dojrzałe procesy (np. 28 nm), ale przy bardziej zaawansowanej produkcji krajowe fabryki wciąż są uzależnione od technologii ASML.