Intel składa obietnicę. Chodzi o procesory Panther Lake

Nadchodzące procesory Intela w dużej mierze mają skupiać się na wydajności związanej ze sztuczną inteligencją. Seria Panther Lake ma być w tej kwestii przełomem.

W zeszłym roku zadebiutowały procesory Intel Meteor Lake, które są pierwszymi ze stajni Niebieskich, które są wyposażone w dedykowane układy NPU (Neural Processing Unit). Te służą do zadań związanych z obsługą sztucznej inteligencji. Jednak Pat Gelsinger, szef Intela, zapowiada, że to dopiero początek.

Intel stawia na AI

Pat Gelsinger, w trakcie telefonicznej konferencji z udziałowcami, obiecał, że firma ma bardzo ambitne plany, związane ze sztuczną inteligencją. Jeszcze w tym roku zadebiutują modele Arrow Lake oraz Lunar Lake, które przyniosą znaczy wzrost wydajności NPU względem serii Meteor Lake. To jednak nie koniec, bo prawdziwą rewolucją ma być architektura Panther Lake.

Pat Gelsinger zadeklarował, że Lunar Lake i Arrow Lake przyniosą nawet 3-krotny wzrost wydajności AI. Z kolei seria Panther Lake ma zwiększyć możliwości procesorów Intela jeszcze 2-krotnie względem poprzedników. Oznaczałoby to, że procesory, które mają trafić do sprzedaży w 2025 roku, będą oferować aż 6-krotnie większe możliwości w rozwiązaniach opartych na AI niż aktualnie dostępne modele.

Procesory z serii Panther Lake mają trafić do sklepów w 2025 roku. Z dotychczasowych informacji wynika, że będą to jednostki zarówno desktopowe, jak i mobilne. Będą to też pierwsze układy budowane z wykorzystaniem procesu technologicznego Intel 18A, czyli w praktyce litografii 1,8 mm. CPU mają oferować wydajne rdzenie Cougar Cove P oraz energooszczędne Darkmont E.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz