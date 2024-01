Nowe procesory Intela z ogromną zmianą. Koniec z wielowątkowością

Do sieci wyciekły dokumenty na temat procesorów Intel Arrow Lake-S. Wynika z nich, że Niebiescy szykują ogromną zmianę i rezygnują z rdzeni obsługujących wielowątkowość.

Kolejna generacja procesorów Intela, znana jako Arrow Lake-S, może przynieść jedną z największych zmian od lat. Z dokumentów, które pojawiły się na Twitterze, wynika, że Niebiescy chcą zrezygnować z wielowątkowych rdzeni.

Procesory Intel Arrow Lake-S

Procesory Intel Arrow Lake-S (15. generacja układów Intel Core) ma być oferowana w trzech konfiguracjach: 8P + 16E, 6P + 16E oraz 6P + 8E. Dla niezaznajomionych z tematem P to wydajne rdzenie Performance, a E to rdzenie energooszczędne. Dotychczas te pierwsze obsługiwały po dwa wątki, a drugie były jednowątkowe, ale to ma się zmienić.

Z dokumentów wynika, że zarówno rdzenie P, jak i rdzenie E będą jednowątkowe. Plotki na temat takiego rozwiązania krążyły od dłuższego czasu i najwyraźniej Intel zamierza w końcu je zrealizować. Pomimo tego plany te mogą być bardzo wczesne i nie można wykluczyć, że Niebiescy ostatecznie z nich zrezygnowali. Dlatego doniesienia najlepiej traktować z dużym dystansem.

Procesory Arrow Lake mają wprowadzić obsługę szybszych pamięci DDR5-6400. Nowa generacja nie będzie też obsługiwać kości DDR4 i konieczne będzie budowanie komputerów z wykorzystaniem pamięci DDR5. Poza tym mają obsługiwać DisplayPort z UHB20, a także Thunderbolt 4. Będa też korzystać z nowej podstawki LGA-1851.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

