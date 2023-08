Procesory Intel Lunar Lake. Zdradzono szczegóły dotyczące architektury

Intel uchyla kolejnego rąbka tajemnicy na temat energooszczędnych procesorów Lunar Lake. Zastosowana zostanie ta sama architektura co w wydajnej serii Arrow Lake.

Zgodnie ze swoim planem wydawniczym Niebiescy szykują się do premiery kolejnych procesorów. Prawdopodobnie już we wrześniu, na Intel Innovation 2023, zapowiedziana zostanie rodzina Intel Raptor Lake Refresh, a trafi ona do sprzedaż w październiku. Przynajmniej seria K(F) skierowana do entuzjastów.

Masowa produkcja ma ruszyć w drugiej połowie 2024 roku

Oczywiście projektowanie i tworzenie nowych CPU to długotrwały procesor, a Niebiescy w międzyczasie pracują również nad mobilnymi układami Meteor Lake oraz następną generacją w postaci serii Arrow Lake i Lunar Lake. W sieci pojawiły się informację dotyczące zastosowanych architektur w ostatniej z wymienionych rodzin.

Najnowsza aktualizacja CPUID w oprogramowaniu Intela zdradza, że procesory Intel Lunar Lake będą korzystać z architektury Intel Lion Cove i Intel Skymont. Pierwsza z nich napędzi duże, wysokowydajne rdzenie typu P, zaś druga małe, energooszczędne rdzenie typu E. Mowa więc nadal o budowie typu big.LITTLE.

Prócz tego wiemy już, że procesory Intel Lunar Lake będą wyposażone w zintegrowane układy graficzne Intel Xe2-LPG na bazie architektury Intel Battlemage. Tej samej, która ma napędzać dedykowane karty graficzne Intel ARC następnej generacji dla komputerów stacjonarnych i laptopów.

Na koniec warto przypomnieć, że Intel Lunar Lake to mają być mobilne procesory oferujące długi czas pracy na jednym ładowaniu. Zakłada się użycie litografii Intel 18A. Rodzina ta ma być gotowa do masowej produkcji w drugiej połowie 2024 roku, ale nie wiadomo czy trafi wtedy, czy dopiero w 2025 roku do sprzedaży.

Źródło zdjęć: Intel, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne