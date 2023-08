Pojawiły się pierwsze informacje o AMD Ryzen 8000

Lubisz małe, wydajne komputery? W takim razie idealnym rozwiązaniem są APU, łączące wydajne CPU oraz iGPU. A AMD pracuje już nad serią Strix Point.

Najnowsze konsumenckie procesory na rynku to rodziny AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake-S. Obaj producenci pracują już jednak w pocie czoła nad kolejnymi generacjami. Niebiescy lada moment, bo już w październiku, pokażą serię Intel Core 14. generacji, zaś Czerwoni skupiają się aktualnie na układach APU.

AMD Strix Point zaoferuje obsługę instrukcji AVX 512 i AVX2

Dzisiaj pochylimy się nad ofertą AMD, bowiem serwis "Performancedatabases" opublikował interesujące zrzuty ekranu z programów CPU-Z i HWiNFO zdradzające pierwsze szczegóły na temat rodziny AMD Strix Point.

AMD idzie w ślady Intela, a ich nowe APU będzie oparte na architekturze big.LITTLE, która łączy dwa rodzaje rdzeni. W przypadku pokazanego procesora mowa o łącznie 12 rdzeniach i 24 wątkach. Cztery rdzenie to duże układy typu P na bazie architektury AMD Zen5, osiem zaś to małe rdzenie typu E na bazie AMD Zen5c.

Dokładne taktowania rdzeni pozostają nieznane, a w zgłaszane przez HWiNFO 8,8 GHz nie ma co wierzyć. Inaczej jednak ma się sprawa z pamięcią podręczną. Pamięć Cache L1 dal danych to 48 KB, i 32 KB dla instrukcji. Każdy z dużych rdzeni ma 1 MB pamięci podręcznej L2, zaś małe rdzenie dzielą między sobą łącznie 1 MB pamięci L2. To ostatnie może się negatywnie odbić na ich wydajności w grach i programach.

Oczywiście warto mieć na uwadze, że omawiane APU z serii AMD Strix Point to próbka inżynieryjna (ES). Tym samym pewne szczegóły mogą się jeszcze zmienić, ale ogólna specyfikacja powinna pozostać taka sama. Zakłada się, że finalne egzemplarze testowe (QS) pojawią się nie wcześniej niż pod koniec roku.

