ASUS szykuje nowe karty graficzne dla fanów bieli i anime

Jesteś fanem mangi lub anime? Lubisz białe zestawy komputerowe? W takim razie ASUS ma coś dla ciebie! Mowa o nowych kartach graficznych z serii TX GAMING.

Chociaż najnowsze karty graficzne jak AMD Radeon RX 7000 czy NVIDIA GeForce RTX 4000 prezentują bardzo wysoką wydajność w grach i programach oraz oferują najnowsze technologie, to ich sprzedaż nie jest najlepsza. Powód? Znacznie wyższe ceny niż jeszcze generacje temu.

Wszystkie karty ASUS TX Gaming są fabrycznie podkręcone

Partnerzy Czerwonych i Zielonych dwoją się i troją by zainteresować konsumentów swoimi nowymi produktami i odciągnąć ich od egzemplarzy z rynku wtórnego. Tym samym do sprzedaży trafia sporo nowych modeli.

Na chińskiej stronie firmy ASUS można znaleźć nową serię układów które nazwano "TX GAMING". W jej skład wchodzą aktualnie trzy modele - GeForce RTX 4060, RTX 4060 Ti oraz RTX 4070. Wszystkie z nich dzielą ten sam ogromny układ chłodzenia o wymiarach 317 x 136 x 54 mm z trzema wentylatorami.

Mamy tutaj do czynienia z białą kolorystyką oraz szarymi i morskimi/turkusowymi akcentami. Oczywiście nie zabrakło podświetlenia RGB LED. Co więcej ASUS do promocji - grafiki, opakowania i aplikacja do zarządzania GPU - używa tzw. "waifu", czyli rysowanych damskich postaci kojarzonych z mangą i anime.

Wszystkie z opisywanych kart graficznych są fabrycznie podkręcone, ale dokładne zegary nie zostały podane. karty ASUS TX GAMING trafiły już do sprzedaży w Chinach. Mowa o sugerowanych cenach na poziomie 2789 (RTX 4060), 3789 (RTX 4060 Ti) i 5289 (RTX 4070) renminbi, czyli około 1575, 2139 i 2985 złotych. A więc nieco taniej niż wiele tych samych kart w "zwykłych wersjach" od innych producentów w polskich sklepach.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne