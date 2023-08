Intel Core i5-14600KF przetestowany. Wyniki budzą wątpliwości

Jeśli planujesz złożenie zestawu komputerowego i czekasz na nowe procesory Intela to już dzisiaj możemy uchylić rąbka tajemnicy na temat Intel Core i5-14600KF.

Intel szykuje się do premiery nowych procesorów, czyli serii Raptor Lake Refresh. Jak sama nazwa wskazuje mowa bardziej o odświeżeniu oferty, aniżeli faktycznej rewolucji. Nie zobaczymy tutaj nowej architektury, ale nowe CPU będą pasować do starych płyt głównych LGA 1700

Intel Core i5-14600KF jest o około 5,5% i 17,2% wydajniejszy

Zgodnie z dotychczasowymi plotkami premiera jest tuż za rogiem. Zapowiedź Intel Raptor Lake Refresh może nastąpić w drugiej połowie września, podczas Intel Innovation 2023. Premiera zaś tradycyjnie rozbita byłaby na dwa etapy - najwydajniejsza seria K w październiku 2023, zaś tańsze jednostki w styczniu 2024.

Niedawno informowaliśmy Was o specyfikacji Intel Core i5-14600K. Teraz zaś przyszła pora na testy identycznego modelu, ale pozbawionego iGPU - Intel Core i5-14600KF. Jest to 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor z zegarem bazowym 3,5 GHz i do 5,3 GHz w trybie Turbo. Całość przy poborze mocy (PBP) 125 W.

Omawiane CPU zostało sparowane z płytą główną ASUS TUF Gaming Z790 Plus WiFi, 32 GB pamięci RAM DDR5 6000 MHz oraz systemem Windows 11. Taki zestaw następnie przetestowano w programie Geekbench, uzyskując 2794 punktów dla wydajności jednowątkowej i 17 1190 punktów w teście wielowątkowym.

Oznacza to kolejno o około 5,5% i 17,2% wyższą wydajność niż w odpowiedniku poprzedniej generacji, czyli Intel Core i5-13600K(F). I o ile pierwszy wynik nie jest porywający i wynika głownie z o 200 MHz wyższych zegarów, tak drugi jest zastanawiający. Sugeruje to, że Niebiescy mocno podnieśli taktowania dla małych rdzeni E. Bowiem Intel Core i5-14600K(F) i Core i5-13600K(F) oferują dokładnie taką samą konfigurację.

Na koniec warto pamiętać, że finalny skok wydajności może być jeszcze większy. Procesory Intel Raptor Lake Refresh mają obsługiwać jeszcze szybsze moduły RAM DDR5. Wybrane do testu rozwiązanie 6000 MHz trudno nazwać już topowym, gdy na rynku są pamięci z efektywnym taktowaniem 8000 MHz.

Źródło zdjęć: Geekbench, Harukaze5719@Twitter, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne