Steam Deck kilkaset złotych taniej? Tak, to możliwe

Marzysz o Steam Decku? Jest dla Ciebie zbyt drogi? W takim razie Valve ma atrakcyjną propozycję. Do sprzedaży trafiają tańsze, odnowione egzemplarze.

Steam Deck to przenośna konsola (a właściwie miniaturowy komputer), który zrewolucjonizował rynek mobilnej rozrywki. Produkt Amerykanów udowodnił, że da się zrobić mały sprzęt do grania w gry AAA. I to bez konieczności ponownego ich kupowania jak to ma miejsce na innych konsolach pokroju Nintendo Switch.

Odnowiony Steam Deck dostępny jest już od 1519 złotych

Co więcej Valve bardzo atrakcyjnie wyceniło swój produkt. Podczas gdy chińskie odpowiedniki kosztują czasami nawet ponad 5000 złotych (AYANEO, GPD i inne), tak Steam Deck dostępny jest już za ułamek tej ceny. Co jeśli jednak nawet ta kwota to zbyt dużo? Nie ma problemu!

Steam Deck dostępny jest od teraz w oficjalnym sklepie Valve nawet o 20% taniej. Wszystko za sprawą certyfikowanie odnowionych egzemplarzy (tzw. refurbished). Dokładnie ceny prezentują się następująco:

Steam Deck 64 GB: 1899 -> 1519 zł

-> 1519 zł Steam Deck 256 GB: 2499 -> 1999 zł

-> 1999 zł Steam Deck 512 GB: 3099 -> 2479 zł

Gdzie jest haczyk? Tego typu konsole pochodzą ze zwrotów i/lub wymian gwarancyjnych. Zostały odnowione i sprawdzone przez Valve. Producent mówi nawet o 100 testach jednego egzemplarza. Bateria, ekran czy płyta główna są w nienagannym stanie. Możliwe są jednak lekkie wady wizualne obudowy (zadrapania, otarcia), które nie mają wpływu na wydajność i funkcjonowanie konsoli.

Steam Deck Refurbished są objęte taką samą gwarancją jak "zwykłe" wersje. W zestawie konsument dostaje ładowarkę oraz futerał i instrukcje. Innymi słowy jeśli ktoś nie boi się kilku rysek na plastiku to może oszczędzić od 380 do nawet 620 złotych. Liczba tańszych konsol jest ograniczona i będą się one pojawiały i znikały ze sprzedaży. Wszystko zależy od ilości zwrotów i/lub reklamacji nowych Steam Decków.

