Sharkoon prezentuje zasilacze ATX 3.0 o mocy do 1300 W

Składasz nowy zestaw komputerowy? Szukasz mocnego zasilacza? W takim razie Sharkoon może mieć coś dla Ciebie! Zwłaszcza, jeśli lubisz białą kolorystykę.

NVIDIA wraz z premierą kart graficznych GeForce RTX 4000 wprowadziła pod domowe strzechy nowe złącze zasilające. Mowa oczywiście o 12VHPWR, czyli rozwiązaniu 16-pinowym, które na początku okazało się bardzo kontrowersyjne. Niezależne badania udowodniły jednak, że problemem byli niedoświadczeni konsumenci.

Sharkoon Rebel P30 dostępne są w białym i czarnym kolorze

Tak czy siak osoby zainteresowane układami Ada Lovelace zmuszone zostały albo do wymiany obecnie posiadanych zasilaczy, albo stosowania specjalnych adapterów. Tym samym wielu producentów PSU postanowiło odświeżyć swoje oferty o nowe modele. Jednym z nich jest Sharkoon.

Sharkoon Rebel P30 to w pełni modularne zasilacze o mocy 850, 1000 i 1300 W. Mamy tutaj do czynienia z wyłącznie japońskimi kondensatorami, topologią LLC, aktywnym PFC i przetwornicami DC-DC. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.

Opisywane zasilacze zgodne są ze standardem ATX 3.0 oraz PCIe 5.0. Zastosowana platforma pozostaje tajemnicą, ale oparta jest na pojedynczych liniach +12 V i wyposażono ją w szereg zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP. Całość chłodzi wentylator 135-milimetrowy z trybem pracy półpasywnej.

Seria Sharkoon Rebel P30 trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowane ceny to 159 euro za 850 W, 219 euro za 1000 W i 239 euro za 1300 W, czyli około 709, 979 i 1069 złotych. Średni wariant mocy dostępny jest dodatkowo w białej wersji kolorystycznej. Producent nie chwali się długością okresu gwarancyjnego.

