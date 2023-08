Nowe karty AMD tuż za rogiem. Potwierdza to jeden z partnerów

Mamy dobre informacje dla fanów AMD. Czerwoni szykują się wreszcie do premiery tańszych Radeonów RX 7000. Bliską premierę sugeruje jedna z tajwańskich firm.

Aktualna generacja kart graficznych debiutowała pod koniec ubiegłego roku. W przypadku AMD mowa o serii Radeon RX 7000, zaś NVIDIA wypuściła rodzinę GeForce RTX 4000. Obie bardzo wydajne, ze wsparciem nowych technologii oraz niestety pieruńsko drogie.

AMD Radeon RX 7800 XT i RX 7700 XT są już na horyzoncie

Niezależnie od naszych sentymentów trzeba jednak przyznać, że to Zielonym idzie jak na razie lepiej. Nie dość, że to oni są aktualnie królem wydajności w grach i programach, to na dodatek pokazali modele w każdym segmencie cenowym. Na szczęście Czerwoni również szykują się do premiery tańszych kart graficznych.

Nowy wpis w bazie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) zdradza, że ASRock szykuje się do premiery kart graficznych AMD Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT. W pierwszym przypadku dostaniemy 16 GB pamięci VRAM, w drugim zaś 12 GB (czyli tyle samo co w starszym Radeonie RX 6700 XT).

Tajwańczycy planują od razu wydać sporo autorskich modeli i zobaczymy przedstawicieli serii Phantom Gaming (PG), Steel Legend (SL) oraz Challenger (CL). Tradycyjnie najtańsza ma być ostatnia z wymienionych.

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami nowe karty graficzne AMD mają debiutować jeszcze w tym kwartale. Oczywiście jak zwykle kluczowa będzie sugerowana przez Amerykanów cena, bowiem aktualna generacja jest po prostu droga. Wiele osób nadal woli sięgać po starsze i/lub używane karty graficzne.

