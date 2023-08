ID-Cooling ma coś dla fanów małych komputerów. Jest cicho i tanio

Jeśli planujesz kupno nowego komputera i zależy Ci na małych wymiarach, dobrej kulturze pracy oraz niskiej cenie to ID-Cooling ma nowe chłodzenie idealne.

W ostatnich latach można obserwować wzrost popularności małych zestawów komputerowych, zwłaszcza gdy mowa o maszynach do pracy, internetu oraz filmów i seriali. Na rynku przybywa odpowiednio mniejszych i wcale nie dużo droższych podzespołów jak karty graficzne, płyty główne czy obudowy.

ID-Cooling IS-67-XT dostępny jest w czarnej i białej wersji

Oczywiście bez różnicy czy wybieracie tani, czy drogi procesor komputerowy to jakoś trzeba go schłodzić. Fabryczne coolery przeważnie są mało wydajne i głośne, a tradycyjne chłodzenia wieżowe są zbyt wysokie do obudów SFF. Tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania niskoprofilowe.

ID-Cooling IS-67-XT to chłodzenie procesora o wymiarach 120 x 67 x 120 milimetrów i masie 500 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem o wysokim zagęszczeniu finów oraz sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami. Podstawa jest miedziana i została poniklowana.

Zastosowany wentylator to jednostka 120-milimetrowa typu Slim, czyli o grubości 15 milimetrów. Pracuje ona z prędkością od 500 do 2200 RPM przy wydajności do 67,6 CFM, ciśnieniu do 1,54 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 35,2 dB(A). Powinno być więc cicho i wydajnie.

Opisywane chłodzenie obsługuje nowsze i starsze procesory z segmentu konsumenckiego. Mowa więc tradycyjnie o gniazdach Intel LGA 115x, 1200 i 1700 oraz AMD AM4 i AM5. Jednak z oczywistych względów nie należy go raczej parować z flagowymi modelami.

ID-Cooling IS-67-XT trafi do sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena to 45 dolarów, czyli około 185 złotych. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Zobacz: Intel zaczyna śledzić użytkowników. Podobnie jak AMD i NVIDIA

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na sierpień 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ID-Cooling

Źródło tekstu: oprac. własne