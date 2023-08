Koreańczycy chwalą się przełomowymi pamięciami NAND

Jeśli należysz do osób, które zawsze chcą mieć najnowszy i najwydajniejszy sprzęt to mamy dobre wieści. SK hynix pochwalił się nową generacją pamięci NAND, która będzie napędzać flagowe smartfony i SSD.

Chociaż na rynku SSD mamy całe zatrzęsienie firm i różnych nośników, to większość z nich składa się z dokładnie tym samych podzespołów. Powód? Dostępnych jest bardzo mało producentów kości pamięci i kontrolerów. W pierwszym przypadku mowa głównie o SK hynix, Micronie, Samsungu oraz WD/Kioxia.

Masowa produkcja ma ruszyć dopiero w 2025 roku

Na tej liście znaleźć można dwóch południowokoreańskich gigantów. A jeden z nich, SK hynix, pochwalił się właśnie nową generacją kości 3D TLC NAND, które sam producent nazywa 4D TLC NAND.

Podczas odbywającego się właśnie w USA wydarzenia Flash Memory Summit 2023 firma SK hynix zaprezentowała światu 321-warstwowe kości 4D TLC NAND. Charakteryzują się ona zarówno większą wydajnością, jak i pojemnością (1 Tb vs 512 Gb) niż aktualnie dostępne rozwiązania 238-warstwowe.

Koreańczycy twierdzą, że nowe kości stworzono z myślą o rynku AI. Trafią jednak one oczywiście również do najnowocześniejszych i najwydajniejszych SSD PCIe 5.0 x4 oraz pamięci UFS 4.0. Co więcej SK hynix rozpoczęło już pracę nad rozwiązaniami następnej generacji - SSD PCIe 6.0 oraz UFS 5.0.

Niestety na masową produkcję i szeroką dostępność 321-warstwowych kości 4D TLC NAND trochę sobie jeszcze poczekamy. Czebol wskazuje na pierwszą połowę 2025 roku.

Zobacz: Intel Core i5-14600KF przetestowany. Wyniki budzą wątpliwości

Zobacz: Steam Deck kilkaset złotych taniej? Tak, to możliwe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SK hynix

Źródło tekstu: oprac. własne