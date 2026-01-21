Sprzęt

Intel wygasza część procesorów. Raczej nie ma za czym płakać

Chociaż omawiane CPU sporo zmieniły na rynku i nadal nadają się do grania i pracowania, to w sklepach są już zdecydowanie wydajniejsze modele.

Przemysław Banasiak (Yokai)
21:59
Intel postanowił zrobić porządki w swojej ofercie procesorów. Mowa zarówno o segmencie konsumenckim, jaki rozwiązaniach serwerowych. Oficjalnie potwierdzono zakończenie życia układów Core 12. generacji (Alder Lake) oraz Xeon 4. generacji (Sapphire Rapids). Obie odegrały istotną rolę w ostatnich latach, choć każda z nich z zupełnie innych powodów.

Rynek ma jeszcze sporo czasu aby opróżnić magazyny

Rodzina Intel Alder Lake debiutowała pod koniec 2021 roku wraz z platformą LGA 1700, wprowadzając pod domowe strzechy szereg innowacji - budowa big.LITTLE, standard DDR5 czy interfejs PCI Express 5.0. Chociaż trudno nazwać ją przestarzałą, to pojawiło się już kilka następnych serii. A biorąc pod uwagę, że Niebiescy zaczęli wygadać mobilne CPU z tej generacji już w zeszłym roku, los desktopów był w zasadzie przesądzony.

Status end-of-life obejmuje całą gamę, od najtańszych Celeronów po topowe Core i9, zarówno w wersjach box, jak i OEM. Wraz z tym krokiem wsparcie dla tych układów zostanie przeniesione z Intel Architecture do Intel Embedded Architecture. Nie oznacza to jednak natychmiastowego zniknięcia procesorów ze sklepów. Partnerzy mogą składać zamówienia do 25 lipca 2026, a ostatnie dostawy zaplanowano na 22 stycznia 2027.

W przypadku Intel Sapphire Rapids zdecydowano się na bardziej selektywne podejście. Amerykanie kończą z produkcją wyłącznie serii Scalable dla serwerów, natomiast procesory dla stacji roboczych z rodzin Xeon W-2400, W-3400, W-2500 i W-3500 pozostają na razie w ofercie.

Intel przestał przyjmować nowe zamówienia na te układy 26 września 2025, a ostatnie dostawy będą zrealizowane do 31 marca 2028. W praktyce obecny komunikat jest raczej formalnym potwierdzeniem wcześniejszych decyzji niż zaskoczeniem dla rynku. Co ciekawe, z listy wycofywanych modeli ostatecznie usunięto Xeon Gold 6414U, który nadal ma pozostać dostępny.

