Intel wygasza część procesorów. Raczej nie ma za czym płakać

Intel postanowił zrobić porządki w swojej ofercie procesorów. Mowa zarówno o segmencie konsumenckim, jaki rozwiązaniach serwerowych. Oficjalnie potwierdzono zakończenie życia układów Core 12. generacji (Alder Lake) oraz Xeon 4. generacji (Sapphire Rapids). Obie odegrały istotną rolę w ostatnich latach, choć każda z nich z zupełnie innych powodów.

Rynek ma jeszcze sporo czasu aby opróżnić magazyny

Rodzina Intel Alder Lake debiutowała pod koniec 2021 roku wraz z platformą LGA 1700, wprowadzając pod domowe strzechy szereg innowacji - budowa big.LITTLE, standard DDR5 czy interfejs PCI Express 5.0. Chociaż trudno nazwać ją przestarzałą, to pojawiło się już kilka następnych serii. A biorąc pod uwagę, że Niebiescy zaczęli wygadać mobilne CPU z tej generacji już w zeszłym roku, los desktopów był w zasadzie przesądzony.

Status end-of-life obejmuje całą gamę, od najtańszych Celeronów po topowe Core i9, zarówno w wersjach box, jak i OEM. Wraz z tym krokiem wsparcie dla tych układów zostanie przeniesione z Intel Architecture do Intel Embedded Architecture. Nie oznacza to jednak natychmiastowego zniknięcia procesorów ze sklepów. Partnerzy mogą składać zamówienia do 25 lipca 2026, a ostatnie dostawy zaplanowano na 22 stycznia 2027.

W przypadku Intel Sapphire Rapids zdecydowano się na bardziej selektywne podejście. Amerykanie kończą z produkcją wyłącznie serii Scalable dla serwerów, natomiast procesory dla stacji roboczych z rodzin Xeon W-2400, W-3400, W-2500 i W-3500 pozostają na razie w ofercie.