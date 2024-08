AMD zostawi część klientów na lodzie. Olało nawet sprzęt z 2020 r.

Ostatnia decyzja AMD budzi spore kontrowersje wśród użytkowników komputerów z ich procesorami. Poważne zagrożenie zdaje się być częściowo ignorowane.

Ostatnimi czasy to Intel był na językach wszystkich entuzjastów PC. Wszystko za sprawą wadliwych procesorów Intel Core 13. i 14. generacji, gdzie wybrane modele mogą mieć problem ze stabilnością i degradacją. Przełożyło się to na utratę zaufania klientów i spory spadek wartości firmy.

AMD pomoże tylko posiadaczom najnowszych PC

Wygląda jednak na to, że konkurencja też ma sporo za uszami. Jak informowaliśmy Was w zeszłym tygodniu, w procesorach AMD wydanych od 2006 roku odkryto poważną lukę bezpieczeństwa "Sinkclose". I chociaż Czerwoni wiedzieli od dawna o problemie, to tylko część CPU doczeka się łatki bezpieczeństwa.

Sinkclose stanowi duże zagrożenie, bowiem udany atak z wykorzystaniem tej luki pozostaje niewykrywalny i jest trudny do usunięcia. Nie pomoże nawet formatowanie dysku, trzeba użyć fizycznego programatora na kości pamięci płyty głównej lub całkowicie ją wymienić. AMD poinformowane zostało o tym 10 miesięcy temu.

Oczywiście Amerykanie posłuchali badaczy i wydano już aktualizacje oprogramowania dla części procesorów, a kolejne są w drodze. Obejmie ona jednak tylko najświeższe procesory. Użytkownicy komputerów stacjonarnych z CPU starszymi niż seria Ryzen 5000 zostają na lodzie.

Układy takie jak AMD Ryzen 1000, Ryzen 2000 i Ryzen 3000 oraz AMD Threadripper 1000 i 2000 nie dostaną aktualizacji. Powód? Są zbyt stare, a okres wsparcia się już zakończył. Z jednej strony to logiczne, z drugiej najstarsze z nich miały premierę w 2017, a najmłodsze w 2020 roku. Nie są więc archaiczne.

Oczywiście AMD może jeszcze zmienić zdanie pod naporem negatywnych opinii ze strony użytkowników i dziennikarzy, podobnie jak było to przy platformach AM4, które miały nie wspierać nowszych procesorów. Tak czy siak dziwi takie zachowanie, bowiem wydanie łatki dla wszystkich układów byłoby prostym sposobem na zyskanie w oczach fanów i utarcie nosa Intelowi.

Zobacz: System ze Steam Decka trafi na inne konsole? Jest na to duża szansa

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na sierpień 2024

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Nick N A

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne