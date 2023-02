AMD przechwala się wydajnością nowych procesorów. Jest pewien haczyk

Lada moment na rynek trafią laptopy z nowymi procesorami AMD Ryzen skierowanymi do graczy i entuzjastów. Czerwoni postanowili pochwalić się już ich wydajnością. Na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę nieźle, ale...

Walka na rynku procesorów komputerowych między AMD i Intelem trwa w najlepsze. Do tej pory z tego pojedynku zwycięsko wychodzą Niebiescy, którzy mają aż 66,8% udziałów. Czerwoni więc dwoją się i troją by wyjść na prowadzenie, a z generacji na generacje jednostki AMD Ryzen wyglądają coraz ciekawiej.

AMD wygrywa, ale ze starymi procesorami Intela

Jeszcze w tym miesiącu mają trafić do sprzedaży laptopy z układami AMD Dragon Range, które będą nosić oznaczenia AMD Ryzen 7x45HX. Mowa o najnowszych technologiach i najwyższej wydajności skierowanej do zapalonych graczy i entuzjastów. Jak sama nazwa wskazuje będzie to odpowiedź na jednostki Intel HX.

AMD postanowiło opublikować porównanie wydajności ich nadciągających procesorów mobilnych względem zarówno flagowca poprzedniej generacji (AMD Ryzen 9 6900HX), jak i oferty konkurencji. Testy wykonano w kilku popularnych gracz i programach - League of Legends, CS;GO, Adobe Premiere, Adobe Photoshop itd.

I chociaż na pierwszy rzut oka procesy AMD Dragon Range wydają się znacznie wydajniejsze, tak Czerwoni wyraźnie robili wszystko tak by wypaść jak najlepiej. Po pierwsze Amerykanie porównują się do starej, 12. generacji, a po drugie zestawiono tutaj wolniejsze moduły RAM DDR5 z szybszymi (4800 vs 5200 MT/s).

AMD Ryzen 9 7945HX jest podobno do 22% wydajniejszy w zadaniach jednowątkowych i do 123% wydajniejszy w zadaniach wielowątkowych w porównaniu do AMD Ryzen 9 6900HX. W zestawieniu ze starym mobilnym flagowcem Intela, czyli modelem Core i9-12900HX, różnica ta już spada do kolejno 2% i 52%.

Gdy spojrzymy na słabsze procesory Intel Alder Lake-HX sytuacja Czerwonych wygląda jeszcze gorzej. AMD Ryzen 7 7745HX jest tylko o 6% i 25% wydajniejszy od Intel Core i7-12700H w programie Cinebench R23, zaś AMD Ryzen 5 7645HX jest zaledwie o 7% i 9% szybszy od Intel Core i5-12500H.

Innymi słowy Intel nie ma się czego bać, biorąc pod uwagę, że w sklepach są już laptopy z jeszcze mocniejszymi procesorami Intel Core 13. generacji. Kluczowa oczywiście będzie jak zwykle cena urządzeń z CPU od AMD.

Zobacz: Gry XBOX i Activision Blizzard zawitają w usłudze GeForce NOW

Zobacz: W te gry mogą grać Chińczycy. Lista poszerza się o 21 nowych tytułów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD, Lisa Su@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne