W te gry mogą grac Chińczycy. Lista poszerza się o 21 nowych tytułów

Właśnie powiększyła się pula gier, w które mogą grać posiadacze chińskich kart graficznych Moore Threads. Niestety nadal wygląda to dość mizernie.

Wojna handlowa między USA, a Chinami trwa już od dłuższego czasu. Stany Zjednoczone Ameryki (oraz Europa) próbują sprowadzić część produkcji z powrotem do siebie. Państwo Środka zaś próbuje uniezależnić się od zachodnich technologii. W efekcie powstają chińskie procesory, karty graficzne czy pamięci NAND.

Mimo poprawek chińska karta graficzna to nadal niewypał

Największe sukcesy do tej pory ma Zhaoxin (CPU) oraz Moore Threads (GPU). I chociaż chińska propaganda twierdzi, że to propozycje nieodbiegające od sprzętów AMD, Intela czy NVIDII to rzeczywistość jest inna. Jak na razie wydajność stoi na bardzo niskim poziomie przegrywając z kilkuletnimi technologiami zachodnich firm.

Chińczycy jednak dwoją się i troją by uatrakcyjnić swoje podzespoły komputerowe. Moore Threads wydało aktualizację sterowników z numerem V201. Skierowana jest ona nie tylko do "flagowego" modelu MTT S80, ale również budżetowych lub stworzonych z myślą stacjach roboczych S10, S30, S50 oraz S2000 i S3000.

Wśród nowości warto wymienić dodanie obsługi 21 nowych gier (łącznie to już 42 tytuły), poszerzenie listy kompatybilnych płyt głównych oraz poprawę wielu błędów. Mowa też wreszcie o dekodowaniu materiałów wideo o rozdzielczości do 8K korzystających z kodeków VP9/8 (10 bit).

Goose and Duck Xuanyuan Sword Gaiden: Away from the Clouds Xuanyuan Sword Gaiden: Clouds of Han Dynasty Xuanyuan Sword Wu: A Sword of Lingyun Mountain and Sea Love NBA2K Online Afterimage The Scroll Of Taiwu Terraria Adventure in the rain Dead Cells Runner 2: Future Legend of the Rhythm Alien Battlefield 2 Hades Alien vs. Predator Arma 2 Pro Evolution Football: Pro Evolution Football 2013 Assault Fire Hollow Knight Little Bones: Hero Killer Cuphead Dwarf Fortress

Niestety nadal brak oficjalnego wsparcia dla DirectX 11, a tym samym Moore Threads MTT S80 nie nadaje się do grania w wiele nowszych i starszych gier. Również obsługa interfejsu PCI Express 5.0 pozostawia nadal wiele do życzenia, a miała to być najciekawsza cecha chińskiej karty graficznej.

Warto też pamiętać, że opisywana karta graficzna jest bardzo kapryśna. Do jej działania potrzebna jest konkretna płyta główna, a lista jest dość krótka i obejmuje tylko 18 modeli. Prócz tego potrzeba procesora Intel Core 10. generacji albo AMD Ryzen 3000, 4000 lub 5000 (brak informacji o wsparciu Ryzen 7000).

Źródło zdjęć: BullsLab, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne